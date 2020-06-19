Власти Сан-Франциско снесли памятник Колумбу из-за расовых протестов

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Памятники мировой истории и культуры продолжают становиться жертвами расовых протестов в США.

В минувший четверг власти Сан-Франциско демонтировали памятник мореплаваелю-первооткрывателю Христофору Колумбу. Согласно заявления властей, "действия Колумба не заслуживают почитания". А в комиссии по искусству Сан-Франциско заявили, что Колумб "не соответствует приверженности расовой справедливости".

Памятник Колумбу стал одной из мишеней для вандализма активистов за права афроамериканцев, только за минувшую неделю он подвергался акциям вандализма трижды. Теперь же памятник окончательно убран на хранение.

В ходе массовых протестов против расизма в США пострадали не только люди, но и объекты исторического и культурного наследия. Так, "расистским" был назвал знаменитый оскароносный фильм "Унесенные ветром". Что же до бедного Колумба, то памятники ему подверглись вандализму или были снесены не только в Сан-Франциско, но и в других городах, в частности в Майами, Ричмонде, Сент-Поле, Бостоне.