Бывший президент Киргизии приговорен к 11 годам тюрьмы с конфискацией

17:02

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и 2 месяцам тюрьмы. Также суд принял решение о конфискации имущества экс-президента.

Атамбаев был признан виновным по делу о коррупции после освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает ТАСС.

При этом сторона защиты считает приговор несправедливым и намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции. Сам Атамбаев считает судебный процесс политическим преследованием.

Напомним, 7 августа 2019 году спецназ попытался задержать в селе Кой-Таш под Бишкеком подозреваемого в коррупции Атамбаева. Это привело к столкновениям между силовиками и личной охраной экс-президента. 8 числа Атамбаев сдался властям. Во время спецоперации один сотрудник спецназа погиб.