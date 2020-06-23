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Бывший президент Киргизии приговорен к 11 годам тюрьмы с конфискацией

17:02 23.06.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и 2 месяцам тюрьмы. Также суд принял решение о конфискации имущества экс-президента.

Атамбаев был признан виновным по делу о коррупции после освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает ТАСС.

При этом сторона защиты считает приговор несправедливым и намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции. Сам Атамбаев считает судебный процесс политическим преследованием.

Напомним, 7 августа 2019 году спецназ попытался задержать в селе Кой-Таш под Бишкеком подозреваемого в коррупции Атамбаева. Это привело к столкновениям между силовиками и личной охраной экс-президента. 8 числа Атамбаев сдался властям. Во время спецоперации один сотрудник спецназа погиб.

Темы: Киргизия
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 01:34
Гость: да

если сравнить бюджеты (их и наш ), то 11 лет он получил за совсем смешные деньги. Для России - это просто "карманные деньги.
23.06.2020, 22:38
Гость: яавпвар

с борей николаичем бы так при жизни....
23.06.2020, 21:55
Гость: Стабильность не светит

Очень хорошо, надо и нашему режиму устроить местный нюрнберг. За такое воровство устроенное властью в стране надо отвечать.
Все комментарии (10)
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