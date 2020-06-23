Украина планирует продолжить разрыв соглашений с Россией

09:33

Власти Украины планируют продолжить разрыв документов, регулирующих двусторонние отношения с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара.

По его словам, сейчас остается в силе 300 документов из 453 подписанных ранее. "Мы продолжаем ревизию того, от чего мы можем отказаться", - заявил Боднар.

Он отметил, что власти не будут делать "радикально-эмоциональных шагов", которые могут навредить гражданам Украины, проживающим в России.

Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. Так, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.