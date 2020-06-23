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Украина планирует продолжить разрыв соглашений с Россией

09:33 23.06.2020

Власти Украины планируют продолжить разрыв документов, регулирующих двусторонние отношения с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара.

По его словам, сейчас остается в силе 300 документов из 453 подписанных ранее. "Мы продолжаем ревизию того, от чего мы можем отказаться", - заявил Боднар.

Он отметил, что власти не будут делать "радикально-эмоциональных шагов", которые могут навредить гражданам Украины, проживающим в России.

Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. Так, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. 

Темы: Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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23.06.2020, 14:01
Гость: Шило

Рвать так рвать!!! Госдеп приказал рвать договора, потом надо рвать когти!!!
23.06.2020, 13:58
Гость: Неукраинец

А чему собственно Росияне радуются и злорадствуют? У России союзников 0 , батька и то норвит в сторону смотреть. Остальные уже окончательно либо с китаем либо с западом и в первую очередь в экономике. А Россия стремится повторить судьбу КНДР. Такие вот "успехи" во внешней политике.
23.06.2020, 13:15
Гость: Что, и Сбербанк на Украине запретят?

"Мы продолжаем ревизию того, от чего мы можем отказаться" - А от российского Сбербанка слабо отказаться?
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