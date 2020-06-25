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Япония отказалась от размещения американской системы ПРО

09:45 25.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Японское правительство приостановило план развертывания в стране американской наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore.

Как пишет "Интерфакс" о приостановке развертывания системы объявил министр обороны страны Таро Коно. После этого японские чиновники объявили о пересмотре своей политики национальной безопасности. 

Ранее сообщалось, что Япония может отказаться от американской системы ПРО, в частности, из-за риска падения ракетных ускорителей на жилые кварталы за пределами полигона. Также немаловажную роль играют и высокие затраты развертывания Aegis Ashore

При этом отмечается, что данное решение еще не окончательное, так как переговоры с американцами еще продолжаются.

Япония приняла решение о размещении двух американских комплексов Aegis Ashore на своей территории в 2017 году на фоне ракетных пусков, проводимых Северной Кореей.

Темы: США, Япония, Проблемы обороны и безопасности в мире
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