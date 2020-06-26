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Лукашенко заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию Белоруссии

16:01 26.06.2020
Фото с сайта president.gov.by
Фото с сайта president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая редакция Конституции его страны будет подготовлена в течение двух лет. По его словам, еще до изменения Основного закона будут сделаны шаги по передаче полномочий «вниз», пишет РИА «Новости».

«Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать», — сказал Лукашенко.

При этом глава государства подчеркнул, что возвращение к Конституции 1994 года стало бы регрессом.

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется уже на шестой срок. Предвыборная кампания сопровождается острой политической борьбой. В конце мая, выступая перед рабочими Минского тракторного завода, Лукашенко заявил, что следующим главой государства обязательно «будет мужик». Тем самым политик дал понять, что у выдвигающейся на этот пост Светланы Тихановской нет шансов победить.

Темы: Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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26.06.2020, 20:55
Гость: stalker

А у нас так повелось. Или инфантилизм или бунт. Жестокий и беспощадный. Как в 1917 году, когда на штыки поднимали и в овраге расстреливали.
26.06.2020, 20:21
Гость: nail

Это следствие политического инфантилизма нации. У украинцев, поляков, литовцев такие номера не проходят.
26.06.2020, 19:58
Гость: stalker

Тоже к "обнулению" сроков стремится. Все они одним миром мазаны. И поступают одинаково.
Все комментарии (8)
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