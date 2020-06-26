]]>
]]>
Главная В мире Новости

Конгресс США принял законопроект о реформе полиции

06:51 26.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В США дан "зеленый свет" для принятия законопроекта о реформе полиции, пишет РИА Новости.

Данная версия документа под названием "Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда" была разработана демократами и получила необходимую поддержку в Конгрессе. За законопроект проголосовали 236 конгрессменов, против - 181. Теперь он должен быть утвержден сенатом и после этого - передан на подпись президенту. 

Отмечается, что законопроект охватывает широкий спектор вопросов полицейской практики. Так, он включает меры по повышению ответственности за неправомерные действия (сотрудников) правоохранительных органов, повышению прозрачности и сбору данных, а также искоренению дискриминационной полицейской практики.

Документ устанавливает новые требования к деятельности сотрудников правоохранительных органов, таких как обязательные доклады об инцидентах с применением физической силы. Также устанавливаются меры, предотвращающие расовую предвзятость полицейских, и вводится требование носить видеокамеры.

Законопроект также предусматривает создание национального реестра неправомерных действий полиции для сбора данных о жалобах и записях о таких действиях.

Темы: США, Нарушения прав граждан представителями правоохранительных органов в мире, Правоохранительные органы в мире, Беспорядки и столкновения с органами правопорядка в мире
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации