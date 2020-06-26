Конгресс США принял законопроект о реформе полиции

06:51

В США дан "зеленый свет" для принятия законопроекта о реформе полиции, пишет РИА Новости.

Данная версия документа под названием "Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда" была разработана демократами и получила необходимую поддержку в Конгрессе. За законопроект проголосовали 236 конгрессменов, против - 181. Теперь он должен быть утвержден сенатом и после этого - передан на подпись президенту.

Отмечается, что законопроект охватывает широкий спектор вопросов полицейской практики. Так, он включает меры по повышению ответственности за неправомерные действия (сотрудников) правоохранительных органов, повышению прозрачности и сбору данных, а также искоренению дискриминационной полицейской практики.

Документ устанавливает новые требования к деятельности сотрудников правоохранительных органов, таких как обязательные доклады об инцидентах с применением физической силы. Также устанавливаются меры, предотвращающие расовую предвзятость полицейских, и вводится требование носить видеокамеры.

Законопроект также предусматривает создание национального реестра неправомерных действий полиции для сбора данных о жалобах и записях о таких действиях.