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Япония заявила протест России из-за геологоразведки в районе Курил

08:44 26.06.2020

Японское правительство заявило России протест в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"17 июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято. Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора", - в частности заявил Суга.

МИД Японии сообщил, что Россия уведомила японскую сторону о плане проведения работ с 18 июня по 18 сентября в широких районах Охотского моря. Эти районы, в частности, включают спорные острова Курильской гряды, которые в Японии называют "северными территориями".

Япония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Темы: Отношения России и Японии, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.06.2020, 16:44
Гость: И где эта Цусима теперь?

Нынче на веревочках у США ходят.
26.06.2020, 16:39
Гость: Очень трудно

Отодвинуть Хоккайдо от Курил.
26.06.2020, 16:38
Гость: Так вы нос

И не высовывайте.
Все комментарии (20)
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