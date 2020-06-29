]]>
]]>
Главная В мире Новости

В США супружеская пара с оружием в руках защитила дом от протестующих

21:54 29.06.2020

Во время марша движения Black Lives Matter жителям города Сент-Луиса (штат Миссури) пришлось защищать свои дома с оружием в руках. Видеозапись, на которой вооруженная белая пара отгоняет протестующих от своего порога, попала в соцсети и уже стала вирусной.

Все произошло на исторической улице города, где находятся дома самых богатых местных жителей. На кадрах видео белая пара средних лет стоит у входа в особняк, мужчина держит в руках полуавтоматическую винтовку, женщина — пистолет. Мимо дома проходят участники протестного движения.

По данным местных СМИ, протестующие направлялись к зданию мэрии. Марш был вызван тем, что мэр города раскрыл личности и адреса протестующих, сообщает НТВ

Стоит отметить, что супружеская пара, которая защищала свой дом с оружием в руках, не нарушила никаких законов Миссури. Местным жителям, достигшим 19 лет, разрешено носить огнестрельное оружие без специального разрешения. Закон об этом был принят еще в 2016 году с подачи Республиканской партии.

Темы: США
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.06.2020, 06:51
Гость: владику

постоянно врешь как и на этот раз Афроамериканцы составляют немногим более 46% населения Сент Луиса Много но никак не 80% Если уж что-то пишешь с претензией на знатока американской жизни то хотя бы не ври А если врешь-то знай меру
30.06.2020, 06:16
Гость: ha

Иногда наивность гвоздя поражает. 17-го не может быть в Штатах не из-за оружия, а потому, что население достаточно обеспечено и боится потерять уровень потребления. Как в России - живут, в основном, терпимо и знают, что было в прошлом. К тому же не знают, что можно жить лучше. Поэтому и в России повторение 17-го невозможно. Изменения могут идти лишь сверху. А грефы с абрамовичами этого не допустят. Вот если их прижать, будет переворот. Но опять же в их пользу. А бабуськи в оставшихся деревнях будут в церквях просить их небесных соплеменников послать кусочек хлеба. И надо было гвоздю накопить денежек и вовремя поездить по Америке. Тогда бы не нес ахинею, что там люди сами принимают решения. Там народ, в общем, - такие же марионетки, как и везде...
30.06.2020, 05:26
Гость: Гвоздику

Странно. Вы путаете красных и анархистов. Идейных и Бандитов. Разберитесь с собой.
Все комментарии (18)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации