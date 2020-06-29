В США супружеская пара с оружием в руках защитила дом от протестующих

21:54

Во время марша движения Black Lives Matter жителям города Сент-Луиса (штат Миссури) пришлось защищать свои дома с оружием в руках. Видеозапись, на которой вооруженная белая пара отгоняет протестующих от своего порога, попала в соцсети и уже стала вирусной.

Все произошло на исторической улице города, где находятся дома самых богатых местных жителей. На кадрах видео белая пара средних лет стоит у входа в особняк, мужчина держит в руках полуавтоматическую винтовку, женщина — пистолет. Мимо дома проходят участники протестного движения.

По данным местных СМИ, протестующие направлялись к зданию мэрии. Марш был вызван тем, что мэр города раскрыл личности и адреса протестующих, сообщает НТВ.

Стоит отметить, что супружеская пара, которая защищала свой дом с оружием в руках, не нарушила никаких законов Миссури. Местным жителям, достигшим 19 лет, разрешено носить огнестрельное оружие без специального разрешения. Закон об этом был принят еще в 2016 году с подачи Республиканской партии.