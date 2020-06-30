Евросоюз откроет внешние границы для 14 стран

17:43

Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля откроются границы ЕС. Всего же списке значатся 14 государств, следует из документа.

В список, одобренный Европейским советом, вошли: Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония. Отдельно уточняется, что в перечень могут включить и Китай. Это произойдет в том случает, если власти КНР разрешат гражданам Евросоюза поездки на свою территорию.

Кроме того, жители таких государств, как Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан, автоматически будут считаться резидентами ЕС.

США, Бразилии и России в списке нет. Эти страны на данный момент лидируют по уровню распространения коронавируса.

В Совете Европы подчеркнули, что эта «рекомендация совета не является юридически обязательным документом». За выполнение данных рекомендаций будет отвечать каждая страна-участница ЕС в отдельности.