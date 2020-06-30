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Евросоюз откроет внешние границы для 14 стран

17:43 30.06.2020
Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин
Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин

Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля откроются границы ЕС. Всего же списке значатся 14 государств, следует из документа.

В список, одобренный Европейским советом, вошли: Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония. Отдельно уточняется, что в перечень могут включить и Китай. Это произойдет в том случает, если власти КНР разрешат гражданам Евросоюза поездки на свою территорию.

Кроме того, жители таких государств, как Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан, автоматически будут считаться резидентами ЕС.

США, Бразилии и России в списке нет. Эти страны на данный момент лидируют по уровню распространения коронавируса.

В Совете Европы подчеркнули, что эта «рекомендация совета не является юридически обязательным документом». За выполнение данных рекомендаций будет отвечать каждая страна-участница ЕС в отдельности.

Темы: Коронавирус, Новости туризма и туристической отрасли, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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30.06.2020, 20:58
Гость: Тарас

А когда мы туда ездили пачками, были людьми первого сорта ?
Просто никто на Западе не верит статистике эпидемии в России. В этом причина.
30.06.2020, 20:01
Гость: А вы

посмотрите сколько чиновников имеют 2-е гражданство, в основном европейское.
30.06.2020, 19:37
Гость: ...

Не удивлюсь, если они нас вообще исключат из списка навсегда или на ооочень долгое время после обнуления обнуленного нуля.
Не дураки там. Все понимают. У нас тоже многие все понимают, а многие зомбированные говорят:
А кто, если не он. Мля.... да любой так может сокрушить государство! Просто не любой сможет так долго лапшу на уши вешать. Только инфантилы с подавленой волей так могут говорить. В стране несколько миллионов человек и да, феноменально хитрый только один. В этом и заключён секрет. Дураки и дороги- извечная беда рассейского быдла. Недаром девушки начинают любить своих насильников. Здесь такая же патология проглядывается.
Короче. Нездоровая страна. В страны с нормальной, здоровой психикой нам хода нет. Печально.
Скорей всего забанят меня. ..
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