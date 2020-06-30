МИД РФ заявил о расхищении нефтепродуктов в Сирии

15:20

На брюссельской конференции по ситуации в Сирии замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что на неподконтрольных правительству Сирии территориях внешние силы занимаются «разграблением нефтепродуктов».

«Ситуация на земле в Сирии остается напряженной, особенно сложное положение складывается на неподконтрольных Дамаску территориях, прежде всего в Идлибе и Заевфратье, где до сих пор хозяйничают и совершают вылазки террористы», - цитирует «Интерфакс» слова замглавы МИД РФ.

Вершинин также заметил, что в данных районах располагается большое число переполненных лагерей внутренне перемещенных лиц, устойчивый доступ в которые почти отсутствует, «в том числе из-за незаконного присутствия антиигиловской коалиции» (группировка «Исламское государство» запрещена в России).

«Вызывает сожаление и то, что данные лагеря, возникшие более 5 лет назад, до сих пор не расформированы, в то время как контролирующие эти территории страны и силы решают свои задачи, в том числе расхищая сирийские углеводороды, принадлежащие по праву всем сирийцам», - сказал Вершинин.