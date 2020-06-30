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МИД РФ заявил о расхищении нефтепродуктов в Сирии

15:20 30.06.2020
Фото с сайта pixabay.com

На брюссельской конференции по ситуации в Сирии замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что на неподконтрольных правительству Сирии территориях внешние силы занимаются «разграблением нефтепродуктов».

«Ситуация на земле в Сирии остается напряженной, особенно сложное положение складывается на неподконтрольных Дамаску территориях, прежде всего в Идлибе и Заевфратье, где до сих пор хозяйничают и совершают вылазки террористы», - цитирует «Интерфакс» слова замглавы МИД РФ.

Вершинин также заметил, что в данных районах располагается большое число переполненных лагерей внутренне перемещенных лиц, устойчивый доступ в которые почти отсутствует, «в том числе из-за незаконного присутствия антиигиловской коалиции» (группировка «Исламское государство» запрещена в России).

«Вызывает сожаление и то, что данные лагеря, возникшие более 5 лет назад, до сих пор не расформированы, в то время как контролирующие эти территории страны и силы решают свои задачи, в том числе расхищая сирийские углеводороды, принадлежащие по праву всем сирийцам», - сказал Вершинин.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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30.06.2020, 22:15
Гость: ыеукн

бомбить и главарей в особенности
30.06.2020, 22:10
Гость: На самом деле

чтобы яхты роскошные строились, поместья в Лондонах покупались и новые образцы оффшорных комбинаций появлялись... Больше вы ни на что не способны.
30.06.2020, 21:28
Гость: чинделе

А чего им возмущаться? Высоты ГОЛАНСКИЕ, а не голландские.
По теме: Впечатление, что главным в Сирии и было-крышевать нефть. Но не срослось, потому и вопят.
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