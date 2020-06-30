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В США предложили выкупить российские С-400 у Турции

11:03 30.06.2020
С-400 © KM.RU, Александр Плеханов
С-400 © KM.RU, Александр Плеханов

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. При этом Турция не должна покупать или каким-то образом получать военную технику, которую США сочтут несовместимой с военной техникой НАТО, пишет РБК.

Таким образом Тьюн попытался выйти из тупика по вопросу совместного с Турцией производства истребителей F-35.

При этом в том же документе сенатор Джим Риш от себя и сенатора Роберта Менендеса предложил другую поправку, предусматривающую санкции за покупку Турцией С-400 у России. Меры должны быть введены по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Как следует из текста поправки, не позднее чем через 30 дней после вступления в силу оборонного бюджета президент должен ввести не менее чем пять санкций против лиц, участвующих в покупке.

Теперь предложенные сенаторами поправки должны пройти обсуждение в палате представителей. 

Россия и Турция заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году. Первая партия компонентов зенитных ракетных систем поступила в июле 2019 года, а к ноябрю Россия выполнила все свои обязательства по поставке.

В США резко осудили сотрудничество России и Турции и предложили Анкаре приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом Вашингтон пригрозил Турции санкциями по закону CAATSA. 

В Совфеде предложение США выкупить С-400 у Турции связали с желанием украсть наши «Понятно, для чего американцы хотят его выкупить. Им хочется разобрать до винтиков нашу новейшую систему и попытаться создать что-то своё. У них подобного оружия пока нет. Я не думаю, что эта поправка пройдёт. Точнее, она может и пройти, но вряд ли Турция пойдёт на это, поскольку, если это случится, то Турция навсегда потеряет статус надёжного партнёра, и с ней больше никто не будет заключать подобных соглашений. Я не могу понять, каким образом улучшатся при этом отношения между США и Турцией, если США возьмёт какой-то комплекс C-400 себе. По моему мнению, исключительно для того, чтобы удовлетворить свою любознательность, а если точнее говорить, чтобы просто своровать наши секреты военные».технологии», - заявил радиостанции «Говорит Москва» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров. 

Темы: Вооружения в мире
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Комментарии читателей
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30.06.2020, 11:44
Гость: Самый "Високий политик"

у бабы вали - голосование по нескольку дней на всех выборах.
А вы тут лезете со своими С-400.
30.06.2020, 11:38
Гость: Иван Иваныч

Совсем штаты сбрендили. Не знают уже как всучить своё барахло. Только через угрозы. Что касается комплекса, то по контракту его обслуживают наши специалисты, пока не появятся полноценные турецкие. Да и продажа третьим лицам не предусмотрена. Да и турки не пойдут на бычий беспредел и разрыв.
30.06.2020, 11:31
Гость: Пусть покупают у нас

новые вместо бу.
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