В США предложили выкупить российские С-400 у Турции

11:03

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. При этом Турция не должна покупать или каким-то образом получать военную технику, которую США сочтут несовместимой с военной техникой НАТО, пишет РБК.

Таким образом Тьюн попытался выйти из тупика по вопросу совместного с Турцией производства истребителей F-35.

При этом в том же документе сенатор Джим Риш от себя и сенатора Роберта Менендеса предложил другую поправку, предусматривающую санкции за покупку Турцией С-400 у России. Меры должны быть введены по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Как следует из текста поправки, не позднее чем через 30 дней после вступления в силу оборонного бюджета президент должен ввести не менее чем пять санкций против лиц, участвующих в покупке.

Теперь предложенные сенаторами поправки должны пройти обсуждение в палате представителей.

Россия и Турция заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году. Первая партия компонентов зенитных ракетных систем поступила в июле 2019 года, а к ноябрю Россия выполнила все свои обязательства по поставке.

В США резко осудили сотрудничество России и Турции и предложили Анкаре приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом Вашингтон пригрозил Турции санкциями по закону CAATSA.

В Совфеде предложение США выкупить С-400 у Турции связали с желанием украсть наши «Понятно, для чего американцы хотят его выкупить. Им хочется разобрать до винтиков нашу новейшую систему и попытаться создать что-то своё. У них подобного оружия пока нет. Я не думаю, что эта поправка пройдёт. Точнее, она может и пройти, но вряд ли Турция пойдёт на это, поскольку, если это случится, то Турция навсегда потеряет статус надёжного партнёра, и с ней больше никто не будет заключать подобных соглашений. Я не могу понять, каким образом улучшатся при этом отношения между США и Турцией, если США возьмёт какой-то комплекс C-400 себе. По моему мнению, исключительно для того, чтобы удовлетворить свою любознательность, а если точнее говорить, чтобы просто своровать наши секреты военные».технологии», - заявил радиостанции «Говорит Москва» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров.