«У Зеленского нет ни одной причины перестать стрелять»: очередные переговоры по Донбассу окончились «без прорывов»

Берлинская встреча по Донбассу полностью подтвердила прогноз известного украинского журналиста

В столице Германии состоялся многочасовой переговорный марафон по урегулированию в Донбассе. В нём принимали участие политические советники глав государств, входящих в «Нормандскую четверку».

Россию представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак, Украину — глава офиса президента Андрей Ермак и министр «оккупированных территорий» Алексей Резников.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь. Сегодня состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Достаточно времени потребовалось для того, чтобы уяснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер и других минских соглашений», — приводит агентство ТАСС оценку переговорного процесса, сделанную Дмитрием Козаком.

По его словам, участники встречи лишь приблизились «к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок».

При этом перед началом переговоров СМИ со ссылкой на украинскую сторону заявили о том, что официальная Москва назначила Киеву «дедлайн» — подготовить до 6 июля текущего года проект изменений в конституцию Украины по особому статусу Донбасса. Соответствующие обязательства были взяты Киевом на себя еще в 2015 году, однако так и не воплотились в жизнь.

Никаких шагов в данном направлении украинские власти, похоже, делать не собираются. Перед самой Берлинской встречей министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в прессе, что единственным «особым статусом» для Донбасса может быть только реализуемая сейчас Киевом политика «децентрализации» (которую политические эксперты называют суперцентрализацией).

Однако это все — отговорки. Ведь существующий проект территориально-административной реформы не предполагает передачи регионам полномочий ни по одному из принципиальных для Донбасса вопросов, таких как язык, образование, внешнеполитическая ориентация, связи с Россией.

Более того, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, представляющий Киев в контактной группе по Донбассу, на днях заявил о том, что в случае перехода территории республик под контроль украинских властей, регион ждут суды над «шахтерами на танках». И подчеркнул, что Киев намерен пощадить только своих «союзников», коих в Донбассе по понятным причинам немного. И это при том, что Минские соглашения предполагают всеобъемлющую амнистию.

Сами переговоры в Берлине проходили на фоне очередного военного обострения. На окраине Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница.

«У Зеленского нет ни одной причины перестать стрелять на Донбассе. И никакие призывы ни с какой стороны этого не изменят», — написал на днях в своем блоге известный украинский журналист, главный редактор издания «Таймер» Юрий Ткачев. И, похоже, попал в точку.

По его словам, Киев не уделяет особого внимания «эксцессам», связанным с открытием ВСУ огня по мирному населению Донбасса.

«Ну, промазали - точнее, попали не туда. Ну, кого-то там убило или покалечило. Бывает. Сами виноваты, нечего было сепаров поддерживать», — описывает свое видение позиции украинских властей журналист.

Ткачев полагает, что стрельбу прекращать Украина в принципе не намерена.

«С точки зрения политических украинцев и ориентирующейся на их точку зрения власти, по ту сторону линии фронта находятся однозначно враги, которых желательно убить всех до одного вообще. Никакие договорённости с ними не имеют значения - с точки зрения политического украинца, враг (любой) вообще не человек. И поэтому правительственные войска стреляют, потому что могут. Будет ответка? Ну, будет. И что?», — отмечает он.

Журналист говорит, что в возможность военного поражения от ЛДНР «политические украинцы» не верят. И считает, что война будет продолжаться.

Кстати, свою неадекватность (пусть даже деланную) Киев успел подтвердить уже и после берлинских переговоров. Комментируя встречу, Ермак вместо объяснения позиции по особому статусу Донбасса, компромиссам и реализации Минских соглашений, начал лить воду по поводу «консолидированной позиции Украины, Франции и Германии».

Похоже, прекращение войны Киев не интересует нисколько. «Пиар» перед лицом западных хозяев для киевского цирка куда важнее.

Поэтому, к сожалению, перспектива мира посредством переговоров стала сегодня еще более туманна, чем раньше. Куда больше шансов, что войну удастся завершить благодаря социально-экономической катастрофе, к которой ведут Киев его нынешние «рулевые».

