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В Австрии застрелили просившего политическое убежище россиянина

11:28 5.07.2020
Стоп-кадр из видео

В австрийском городе Герасдорф-бай-Вин был застрелен россиянин, сообщает РБК со сылкой на Австрийское агентство печати.

По словам представителя полиции Вальтера Шварценекера, убитый — проситель политического убежища, у него был российский паспорт. «Вероятно, чеченец», — сказал он.

Мужчину убили вечером 4 июля выстрелом в голову. Инцидент произошел возле одного из городских торговых центров.

Предполагаемого преступника задержали через несколько часов, его автомобиль был остановлен в городе Линц. Полиция считает, что стрелявший также является уроженцем Чечни, заявил Шварценекер. При задержании мужчина не сопротивлялся.

Шварценекер заявил ТАСС, что убитому было 43 года. Он отметил, что и застреленный, и предполагаемый преступник — граждане России, но не смог предоставить данные об их национальностях. Полиция пока не установила причины убийства.

По данным источников «Кавказ.Реалии», убитый — уроженец Чечни Мамихан Умаров. Об этом также пишет «Кавказский Узел». Издания сообщают, что Умаров последовательно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и вел на чеченском языке канал на YouTube под именем Анзор из Вены.

Портал Laumat опубликовал видео, на котором запечатлен момент захвата подозреваемого в убийстве.

Темы: Австрия, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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05.07.2020, 17:35
Гость: Skeptik

Преступник был героем России ...?
05.07.2020, 14:55
Гость: Юляша

А что,кому-то стало грустно ?:))
От австрияков и не такого надо ожидать,сам Адик был из Австрии :)
05.07.2020, 14:35
Гость: Сергей

Смешно, если бы не было так грустно.
Все комментарии (10)
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