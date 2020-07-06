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Австрийские власти задержали второго россиянина по подозрению в убийстве

08:45 6.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Австрийские власти задержали второго гражданина России по подозрению в убийстве 43-летнего выходца из Чечни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Погибший был обнаружен в минувшую субботу недалеко от Вены со следами пулевых ранений. 

Первый подозреваемый - 48-летний мужчина - был задержан полицией в городе Линц в тот же день. А в воскресенье был задержан и второй подозреваемый. Как пишут местные СМИ, изначально он проходил в качестве свидетеля, однако давал путанные показания, что дало полиции основания заподозрить его в причастности к преступлению.

Оба задержанных имеют российское гражданство.

Убитый, по данным СМИ, просил в Австрии политическое убежище. В полиции заявили, что пока рассуждать о мотивах убийства слишком рано.

Темы: Австрия, Происшествия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.07.2020, 13:02
Гость: Шо

то афстрияки отшень быстро находят виновных. По наводке?
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