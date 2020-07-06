Австрийские власти задержали второго россиянина по подозрению в убийстве

08:45

Австрийские власти задержали второго гражданина России по подозрению в убийстве 43-летнего выходца из Чечни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Погибший был обнаружен в минувшую субботу недалеко от Вены со следами пулевых ранений.

Первый подозреваемый - 48-летний мужчина - был задержан полицией в городе Линц в тот же день. А в воскресенье был задержан и второй подозреваемый. Как пишут местные СМИ, изначально он проходил в качестве свидетеля, однако давал путанные показания, что дало полиции основания заподозрить его в причастности к преступлению.

Оба задержанных имеют российское гражданство.

Убитый, по данным СМИ, просил в Австрии политическое убежище. В полиции заявили, что пока рассуждать о мотивах убийства слишком рано.