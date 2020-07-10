«Пленки Порошенко»: Киев захлебывается в своей абсурдной лжи, но Запад все еще продолжает делать вид, что ему верит

Теперь даже самые большие фанаты Украины могут убедиться в том, что россказни о «страшной российской агрессии» - это абсурдная ложь. ВИДЕО

9 июля 2020 года с огромной долей вероятности стало днем конца политической карьеры экс-президента Украины Петра Порошенко. Жестокий двойной удар по негласному лидеру украинской «правой оппозиции» нанес народный депутат Андрей Деркач, обнародовавший очередную «порцию» перехваченных неизвестными лицами порошенковских телефонных переговоров.

Первым ударом стало обнародование записи переговоров Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом от августа 2016 года. Второе лицо Соединенных Штатов жестоко отчитывает украинского президента за попытку устроить несанкционированные диверсии в Крыму.

Заместителя Барака Обамы, конечно, нисколько не беспокоили жизни крымчан – он был просто в бешенстве от того, что на фоне терактов могли изменить свою позицию по украинскому вопросу власти Франции и Германии. Причем, Байден отчитывает Порошенко, словно директор школы малолетнего двоечника.

«Как вы знаете, мы вмешались один раз, до этого, как это случилось, когда узнали, что Генеральный штаб проводит определенные мероприятия. Поэтому мы дали понять, что не поддерживаем этого. Вы сделали шаг назад, но на следующий день это случилось. Я скажу откровенно: он (Обама — ред.) не в восторге от этого. То есть начальник вашей военной разведки получил четкий сигнал от нас несколько недель назад относительно нашего категорического неприятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России», — жестко заявил Байден.

Порошенко униженно оправдывается, сваливая все на начальника военной разведки и обещая его уволить, но когда Байден прямо спрашивает его, знал ли он о готовящихся диверсиях, президент Украины начинает юлить и уходить от ответа.

Байден в ответ становится еще суровее.

«Вы и я, мы оба знаем, что Франция, Германия и наши европейские «друзья» ищут оправдание того... Или снова обвинить Украину в том, что происходит», — объясняет он свою позицию.

После этого Порошенко продолжил униженно оправдываться и благодарить своего заокеанского куратора.

«Я даю вам гарантии: такого больше не повторится. Ничего подобного. Не только подобного, а ничего вообще», — откровенно скулит украинский президент.

«Я благодарен за все сигналы... мы открыты для вас. Мы прозрачны и ответственны. Вам не нужно думать о том, что мы можем создать какие-либо проблемы для вас, потому что мы демонстрируем чрезвычайно ответственное поведение...», — уверяет он Байдена.

Напомним, о чем идет речь.

7—8 августа 2016 года на границе Украины и России в Крыму произошли боевые столкновения. В РФ с Украины проникла группа диверсантов, которую встречали заранее отправленные через границу лица. В перестрелках погибли двое российских военных.

Однако силовикам удалось задержать и уничтожить часть украинских террористов. Остальные бежали под прикрытием пулеметного огня с территории Незалежной. Задержанные диверсанты во время следствия признались, что руководством украинских спецслужб им была поставлена задача уничтожить ряд объектов гражданской инфраструктуры Крыма: аэропорт, вокзалы, паромную переправу и так далее.

Что заявили в ответ украинские власти?

Порошенко назвал информацию российской стороны «фантазиями», а секретарь украинского совбеза Александр Турчинов – «провокационным бредом». С подачи советника главы МВД Украины Антона Геращенко была запущена «утка» о том, что Россия выдает за украинских диверсантов местных «дезертиров».

Причем все эти лица, вне всякого сомнения, знали реальную подноготную данной истории...

Спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал информацию о диверсионной группе, проникшей на территорию Крыма со стороны Украины, «провокационной и не соответствующей действительности».

Информацию российских властей саркастично поставило под сомнение и финансируемое правительством США издание «Крым. Реалии».

Теперь же стало совершенно понятно, что и представители Киева, и те, кто получают деньги от Вашингтона, как якобы «свободная» пресса, — нагло и цинично врали. И украинскому народу, и всему миру.

Киев готовил теракты, которые могли привести к многотысячным жертвам среди мирного населения Крыма. И Порошенко прямо подтвердил это Байдену. Вице-президент США высказал ему свое «фэ», однако не из-за террористической деятельности, а из-за возможных осложнений с Парижем и Берлином...

Однако одной этой записи для политической смерти Порошенко было бы не достаточно. По крайней мере, часть голосующих за него бандеровцев могла бы махнуть рукой на его публичную ложь по поводу диверсий и порадоваться планам Киева убить тысячи крымчан.

Но здесь Порошенко ждал второй сюрприз – обнародование его переговоров с Владимиром Путиным весной 2015 года.

Киевский президент звонил российскому лидеру 30 апреля 2015 года, через два месяца после заключения Минских соглашений. Человек с голосом, напоминающим голос Владимира Путина, был достаточно немногословен. Зато Порошенко буквально заливался соловьем. Он поздравлял собеседника с 1 мая, хвастался, что будет награждать ветеранов юбилейными медалями, и смеялся над теми, кто называет Минские соглашения «ловушкой».

И, что самое забавное, практически прямым текстом выпрашивал деньги: «я думаю, что и экономику можно будет посмотреть во время и рабочей группы, и во время встречи с Ивановым»...

Под конец он благодарит собеседника за уделенное внимание и виртуально «жмет ему руку».

И это все, напомню, уже после того, как Порошенко размахивал с международных трибун кусками автобуса и корочками от паспортов, а его миньоны рассказывали о «бурятах» и «якутах» под Дебальцево. После воплей об «агрессии» и оскорбительных ремарок в адрес российской власти.

Записи Порошенко ярко продемонстрировали, что киевские власти и их американские кураторы врут всем: и своему народу, и России, и международному сообществу.

И в Киеве, и в Вашингтоне прекрасно знают, что не были никакой «российской агрессии» и никакого «голосования под дулами автоматов» в Крыму. Более того, Киев при этом пытался убедить Москву в том, что он якобы адекватен и договороспособен, и в Москве в это даже, судя по всему, на некоторое время поверили...

На этом фоне понятно, что чистой воды ложью является «приверженность Киева демократическим ценностям», его «любовь» к крымчанам, истории об «агентах российской разведки», которых сотнями ловят украинские спецслужбы, демонстрируя потом в качестве доказательств юбилейные китайские часы с фейковыми «дарственными надписями» от различных ведомств РФ и сторублевые купюры.

На этом фоне напрашивается закономерный вопрос. Те странные люди, которые на акциях в центре Москвы требуют «остановить войну с Украиной» и бродят с желто-голубыми флагами – они просто обладают ограниченными интеллектуальными способностями или умышленно устраивают информационные диверсии против государства, гражданами которого они являются?

Позорной оказалась публикация «пленок Деркача» и для Парижа с Берлином. Фактически Байден дал понять, что власти Франции и Германии прекрасно отдают себе отчет в том, что разговоры о «российской агрессии» — это наглая ложь, но при этом они до тех пор, пока это явственно не поймет их собственное население, участвуют в данном театре абсурда, вводя против России необоснованные санкции.

И даже сейчас, когда все всплыло, они пытаются сделать вид, что ничего не произошло.

Последнюю, самую интересную часть пленок, пока что проигнорировали все ведущие западные СМИ. И если они и дальше будут отмачиваться, это станет убедительным доказательством того, что в Европе и Америке процветает тотальная оруэлловщина.

Серьезный эффект сенсация от депутата Деркача пока может дать только на Украине, подорвав доверия к Порошенко его собственных избирателей. В мировых же масштабах все сложнее.

Есть старый одесский анекдот. Одна женщина останавливается на рынке напротив другой и громко кричит: «Твоя дочь – проститутка». Та приходит в себя и удивленно говорит: «Ты что, соседка, у меня же нет дочери!». А та ей в ответ: «Ха, а ты это теперь всему Привозу расскажи».

Обвинения против России строятся примерно по той же схеме. Громко прокричать на весь мир абсурдную историю о «российской агрессии» или, например, о несуществующем «золотом унитазе» Януковича, проще, чем потом опровергнуть весь этот бред. Особенно если в выявлении правды не заинтересованы западные элиты, контролирующие значительную часть мировых информационных потоков...



