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На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение

19:17 12.07.2020
Фото с сайта parstoday.com

Вооруженное столкновение произошло днем 12 июля на границе Армении и Азербайджана.

"Сегодня в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для нас причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы на Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе", -  сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Со своей стороны в пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили о нарушении армянской стороной режима прекращения огня, там отмечают, что обе стороны понесли потери, пишет "Интерфакс".

"В результате принятых ответных мер во время боя двое азербайджанских военнослужащих погибли, пятеро получили ранения", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В Армении о потерях не сообщают.

Темы: Азербайджан, Армения, Вооруженные нападения и боестолкновения в мире
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Комментарии читателей
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12.07.2020, 20:18
Гость: ывпвыер

опять подрались Союзные Советские социалистические республики???????
12.07.2020, 19:33
Гость: Время Ч.

Несколько азеров обкурились что ли?
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