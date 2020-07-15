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Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

19:59 15.07.2020
Юри Луйк
Фото с сайта torg.spb.ru

Министр обороны Эстонии Юри Луйк призвал новобранцев, приступающих к службе в эстонской армии, быть готовыми защищать страну от "российской угрозы". Как пишет РИА Новости, это прозвучало во время обращения Луйка к новобранцам, в ходе которого он  назвал Россию врагом страны. 

Луйк заявил, что развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии должно показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть, и страна сможет защитить себя до прибытия союзников.

"Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат — это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг", — заявил он.

Глава Минобороны напомнил, что на территории Эстонии дислоцирован международный батальон НАТО, который возглавляет Великобритания. По его словам, это нужно для того, чтобы Таллин и весь Североатлантический альянс не чувствовали себя незащищенными.

Напомним, что заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

Темы: Эстония
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Комментарии читателей
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15.07.2020, 22:21
Гость: Наполеон Бонапарт

Воюйте!
15.07.2020, 22:01
Гость: Чемберлен

"При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО".
А на не члена НАТО будет. Правильно?
15.07.2020, 21:43
Гость: Интересуюсь.

Попрошу назвать хотя бы одну страну которая одобряет действия России к окружающим странам.
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