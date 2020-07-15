Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

19:59

Министр обороны Эстонии Юри Луйк призвал новобранцев, приступающих к службе в эстонской армии, быть готовыми защищать страну от "российской угрозы". Как пишет РИА Новости, это прозвучало во время обращения Луйка к новобранцам, в ходе которого он назвал Россию врагом страны.

Луйк заявил, что развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии должно показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть, и страна сможет защитить себя до прибытия союзников.

"Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат — это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг", — заявил он.

Глава Минобороны напомнил, что на территории Эстонии дислоцирован международный батальон НАТО, который возглавляет Великобритания. По его словам, это нужно для того, чтобы Таллин и весь Североатлантический альянс не чувствовали себя незащищенными.

Напомним, что заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.