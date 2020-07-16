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Битвы протестующих с ОМОНом в Белоруссии: толпа на толпу

18:36 16.07.2020
Фото с сайта rusvesna.su

Вчера в Белоруссии началась масштабная акция гражданского неповиновения

Вчера в Белоруссии началась масштабная акция гражданского неповиновения после того, как стало известно, что ЦИК отказал в регистрации на выборах президента оппозиционерам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Во многих городах, кроме Минска, прошли стихийные митинги — особо хотелось бы отметить небольшой Брест, где на улицы вышло довольно много людей.

Но если в начале месяца, когда Бабарико задержали, митинги были в целом мирными, то вчера дошло до открытого противостояния с силовиками. ОМОН задержал около 240 человек, а в Минске закрыты несколько станций метро.

Отмечены вчерашние митинги были и совершенно эпичными битвами с ОМОНом, больше напоминающими побоища.

Стоит отметить, что на кадрах ниже мы видим достаточно хаотичную работу силовиков: ОМОН не «разрезает» толпу, не отсекает самых буйных, экипировка у них минимальная, совершенно точно не предназначенная для разгона уличного протеста. На этих видео координация силовиков не заметна.

Многие протестующие, как можно судить по видео, совершенно не боятся первыми нападать на милицию.

Впрочем, силовики вчера всё же взяли ситуацию под свой контроль: ОМОН задержал около 240 человек из числа самых агрессивных протестующих, а в Минске закрыты несколько станций метро.

Темы: Белоруссия, Акции протеста оппозиции в Минске
Источник: Русская Весна
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Комментарии читателей
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16.07.2020, 23:02
Гость: Знайка.

В Беларуси нет полиции, там милиция А эти в черном просто Слуги Лукавого Дьявола.
16.07.2020, 22:59
Гость: Алексей

Это из штатов засылают этих парней. Им пособия около 4,500 тысяч платят и бесплатное обучение английскому.

Батька осмелился сказать о коронавирусе и указал пальчиком кто и зачем. Ему это не простят.

Я вас поддерживаю. Русскому миру смута не нужна. Только диалог с властью. Славянство в окружении анаконды. Им нужно чтобы украинцы, белорусы, поляки, чехи, румыны прибалты, фины и турки, плюс Кавказ попер на захлебывающееся в бунтах Москву. И мы все друга друга братья поубивали.
16.07.2020, 22:38
Гость: Алексей

Какая гуманная полиция. В отличии от Американской однако. Которая за такое всех застрелила бы на месте. В ночью уже на улицах были бы военные автоматчики в полном боевом комплекте.

А тут у "авторитарного" как и у вороватого Януковича вступают в драку с ОМОНом. И те без автоматов.

Наверно таки ДА, демократия это когда вертолеты Black hawk вместе с полицейскими потрулируют небо Лос Анджелеса где очень много льготников белорусской оппозиции тихо сидящих. Нет бунтов, хотя очень много голодных негров и уже белых ночами копающихся в мусорках в поисках отходов еды.

Хотя и телевидение показывало что где то там то и там кто то целовал ботинки черным и вставал на колени. Теперь уже и это раскопали как ещё одну голливудскую постановку. Да и пожертвования для партии БЛМ оказывается получали и Берни Сандерс, и имя Байдена всплыло и ещё какого-то крупного белого бизнесмена. Думаю скоро и в рунете эта инфа появиться.

Посему просьба к Белорусам. Не трогайте батьку, он за славян.
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