Битвы протестующих с ОМОНом в Белоруссии: толпа на толпу

18:36

Вчера в Белоруссии началась масштабная акция гражданского неповиновения

Вчера в Белоруссии началась масштабная акция гражданского неповиновения после того, как стало известно, что ЦИК отказал в регистрации на выборах президента оппозиционерам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Во многих городах, кроме Минска, прошли стихийные митинги — особо хотелось бы отметить небольшой Брест, где на улицы вышло довольно много людей.

Но если в начале месяца, когда Бабарико задержали, митинги были в целом мирными, то вчера дошло до открытого противостояния с силовиками. ОМОН задержал около 240 человек, а в Минске закрыты несколько станций метро.

Отмечены вчерашние митинги были и совершенно эпичными битвами с ОМОНом, больше напоминающими побоища.

Стоит отметить, что на кадрах ниже мы видим достаточно хаотичную работу силовиков: ОМОН не «разрезает» толпу, не отсекает самых буйных, экипировка у них минимальная, совершенно точно не предназначенная для разгона уличного протеста. На этих видео координация силовиков не заметна.

Многие протестующие, как можно судить по видео, совершенно не боятся первыми нападать на милицию.

Впрочем, силовики вчера всё же взяли ситуацию под свой контроль: ОМОН задержал около 240 человек из числа самых агрессивных протестующих, а в Минске закрыты несколько станций метро.