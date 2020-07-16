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В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

17:53 16.07.2020
Скриншот с видео

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении нанести ответный удар по Мецаморской атомной электростанции, в случае очередной атаки, пишет РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что Ереван может атаковать Мингечевирское водохранилище в Азербайджане. В Баку на это отметили, что располагают современными средствами противовоздушной обороны, и противник не сможет запустить ракету по их стратегическому объекту.

"В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", — цитирует агентство слова главу пресс-службы военного ведомства полковника Вагифа Даргяхлы.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается четвертый день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о двух жертвах и пяти раненых.
 

Темы: Азербайджан, Армения, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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16.07.2020, 22:20
Гость: их каждый день по телевизору можно посмотреть

Симоньян,Лавров (Калантарян), Кеосаян,Бабаян, Степанян ,Геворг Мирзаян,Араик Степанян,Мигранян,Шахназаров,Каринэ Геворгян,Габрелян,Гаспарян,Багдасаров,Кургинян
А вы хотябы одного азера вспомните ,который совал бы свой нос и в дела Украины ,и в дела России?
16.07.2020, 22:09
Гость: А

по трубе газовой ухандочить, лишить зелньщиков денег от продажи халявного газа и фсё. .....
16.07.2020, 21:53
Гость: Виталий

Трудно сказать лучше
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