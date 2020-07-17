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Малькевич потребовал от ПНС Ливии безусловного освобождения Шугалея и Суэйфана из плена

21:53 17.07.2020

Глава Фонда защиты национальных ценностей «ФЗНЦ» Александр Малькевич записал видеообращение к правительству национального согласия (ПНС) Ливии 

Общественник призвал триполитанские «власти» освободить российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана без каких-либо условий. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале «Media Малькевич».

«Беззаконие не может быть бесконечным. Никакие обвинения предъявлены не были», — возмутился коллега похищенных.

Общественник подчеркнул, что «правительство» премьер-министра Файеза Сарраджа не сможет выстроить продуктивный диалог с Москвой до тех пор, пока боевики ПНС не освободят двух граждан РФ, которых незаконно удерживают в частной тюрьме «Митига».

По его словам, Шугалей и Суэйфан стали одним из элементов внутриполитического раскола в рядах триполитанских «властей». Глава «МВД» ПНС Фатхи Башага, посредством подконтрольных ему бандформирований, пытается конкурировать с Сарраджем.

Напомним, что накануне ФЗНЦ получил видеоматериал с обращением российских социологов. Малькевич считает, что ПНС Ливии ощущает давление РФ и таким образом реагирует на поставленные требования.

Российская сторона уже больше года добивается освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В мае 2019 года социологов похитили силы Сарраджа, после чего они были заточены в неофициальную тюрьму «Митига». За 15 месяцев пленения, им так и не предъявили обвинения. В североафриканском государстве они проводили социологическое исследование и не нарушили ни единого местного закона. Однако, ученых до сих пор незаконно удерживают в частном изоляторе ПНС, который контролируют террористы Абд аль-Рауфа Карры. Достоверно известно, что боевики применяют к социологам пытки.

Темы: Ливия
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