]]>
]]>
Главная В мире Новости

Четырнадцать человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго

07:55 22.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Четырнадцать человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Как рассказал журналистам заместитель начальника городской полиции Эрик Картер, несколько подозреваемых, проезжая на автомобиле, начали стрелять по людям, собравшимся для похорон около одного из домов. Участники похорон открыли ответный огонь, в результате чего машина врезалась в препятствие. Из нее выскочили подозреваемые, и продолжая стрелять скрылись.

Полиции удалось задержать одного из подозреваемых. Мотивы преступников не известны. 

Все пострадавшие доставлены в больницы города. Об их состоянии пока не сообщается.

Отмечается, что инцидент произошел вскоре после того, как министерство внутренней безопасности страны объявило о намерении направить в Чикаго федеральных агентов в связи со всплеском преступности в городе.

Темы: США, Происшествия, Происшествия в мире
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.07.2020, 09:32
Гость: добрый

очень необходимая и востребованная новость для России.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации