07:55

Четырнадцать человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Как рассказал журналистам заместитель начальника городской полиции Эрик Картер, несколько подозреваемых, проезжая на автомобиле, начали стрелять по людям, собравшимся для похорон около одного из домов. Участники похорон открыли ответный огонь, в результате чего машина врезалась в препятствие. Из нее выскочили подозреваемые, и продолжая стрелять скрылись.

Полиции удалось задержать одного из подозреваемых. Мотивы преступников не известны.

Все пострадавшие доставлены в больницы города. Об их состоянии пока не сообщается.

Отмечается, что инцидент произошел вскоре после того, как министерство внутренней безопасности страны объявило о намерении направить в Чикаго федеральных агентов в связи со всплеском преступности в городе.