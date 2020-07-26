Ким Чен Ын закрыл целый город из-за подозрения на COVID-19

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Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил закрыть город Кэсон и изолировать его районы друг от друга в качестве превентивной меры после сообщений о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, сообщает РИА Новости.

Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи созвало чрезвычайное заседание под председательством Ким Чен Ына для рассмотрения ситуации в городе Кэсон, где и было зафиксировано подозрение на заражение.

Северокорейский лидер также ввел режим ЧС на соответствующей территории. На заседании было решено перейти от "национальной чрезвычайной карантинной системы" к "максимальной чрезвычайной системе".

КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране. Человек с подозрением на COVID-19 незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. Анализы вернувшегося в КНДР показали неопределенный результат. Он помещен в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал для проведения анализов и помещения их в изоляцию.

По официальным данным, сейчас в Северной Корее не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.