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Ким Чен Ын закрыл целый город из-за подозрения на COVID-19

13:34 26.07.2020
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил закрыть город Кэсон и изолировать его районы друг от друга в качестве превентивной меры после сообщений о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, сообщает РИА Новости.

Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи созвало чрезвычайное заседание под председательством Ким Чен Ына для рассмотрения ситуации в городе Кэсон, где и было зафиксировано подозрение на заражение.

Северокорейский лидер также ввел режим ЧС на соответствующей территории. На заседании было решено перейти от "национальной чрезвычайной карантинной системы" к "максимальной чрезвычайной системе".

КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране. Человек с подозрением на COVID-19 незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. Анализы вернувшегося в КНДР показали неопределенный результат. Он помещен в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал для проведения анализов и помещения их в изоляцию.

По официальным данным, сейчас в Северной Корее не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Темы: Коронавирус, Северная Корея
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Комментарии читателей
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26.07.2020, 16:03
Гость: Хазарин

Пошёл,потом вернулся.Не закопали глубоко подозреваемого.Как то мутно все это
26.07.2020, 14:52
Гость: зачем Жириновский баламутит Хабаровский край, какую выгоду о

Нехорошая активность на Дальнем Востоке Жириновского и его партии: митинги против замены на посту губернатора одного члена его партии на другого члена его партии, причем во время пандемии с риском заразить миллионы людей чтобы свежая волна коронавируса пошла в соседние страны, чтобы вызвать пандемию в Северной Корее - с чем она связана ? Жириновский работал в Турции до прихода в политику, постоянно суетится президент Турции Эрдоган. Какие купюры и банкноты каких валют пытается разменять на Дальнем востоке Жириновский: валюты соседних стран Китая, Монголии, Северной Кореи, Кореи Южной, Японии, или российские рубли ? Что ему там, на Дальнем Востоке, этому Жириновскому, этому "российскому Гитлеру", этому "русскому Гитлеру" там нужно ? Может, цель, распространить новую пандемию - пандемию бубонной чумы, от зачумленного сурка, чтобы она пошла в Северную Корею и унесла в могилу членов семейства Кимов ?
26.07.2020, 13:52
Гость: У нас тоже

есть такой город на Дальнем Востоке, который наш кимченын хотел бы закрыть.
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