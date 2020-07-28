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Призрачные надежды: почему перемирие в Донбассе пока что не внушает оптимизма

21:49 28.07.2020 , Святослав Князев
Фото: Пресс-служба президента Украины

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие – как с грустной иронией отмечают эксперты, 21-ое по счету

Пятью днями ранее, 22 июля, в Киеве заявили о «прорыве» на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Общаясь в режиме видеоконференции, представители сторон договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня.

Использование термина «прорыв» в контексте того, что ранее имели место уже два десятка перемирий, сразу вызывает определенный скепсис. Но в данном случае все же имеют место реальные новшества.

Киевская сторона согласилась на некоторые условия, ранее вызывавшие у нее бурное неприятие. Так, были запрещены все виды наступательных и разведывательно-диверсионных действий, использование беспилотников и авиации, открытие огня, включая снайперский, а также размещение тяжелых вооружений в населенных пунктах и в районе объектов гражданский инфраструктуры. Все это теперь прописано в приказах командования, официально доведенных до личного состава. Нарушители будут отслеживаться и наказываться.

В район линии фронта официальный Киев направил генералов с полномочиями «эмиссаров» от Владимира Зеленского и офицеров с опытом участия в миротворческих миссиях. Украинская сторона, правда, уже поспешила заявить об отдельных обстрелах со стороны Донбасса, однако никаких доказательств не предоставила.

В целом в районе линии фронта, судя по мониторингу соцсетей и сообщениям корреспондентов, действительно стало тише.

Но вот надолго ли всё это?

Все, кто интересуются вопросом, прекрасно помнят о том, что мир в Донбассе был ключевым обещанием, с которым шел на выборы Владимир Зеленский. Несколько месяцев президент-комик действительно поддерживал образ этого «кота Леопольда», но потом главу Украины понесло.

К лету 2020-го он по части войны и русофобии переплюнул своего предшественника Петра Порошенко. Обстрелы Донбасса пошли по нарастающей, а в самой стране поднялась новая волна репрессий против инакомыслящих, включающая не только аресты по бредовым обвинениям, но и атаки со стороны ультраправых эскадронов смерти. Сам Зеленский договорился до того, что обвинил СССР в... Холокосте.

Из Минских соглашений, пусть не де-юре, но де-факто, Киев уже практически вышел, категорически отказавшись от прямых переговоров с ЛДНР, амнистии и внесения в конституцию особого статуса Донбасса, а также требуя передать под свой контроль границу с Россией до политического урегулирования конфликта.

Что могло заставить Зеленского изменить свою позицию?

Как минимум, два важных момента.

Во-первых, Москва постоянно напоминает Западу о том, что именно Украина срывает реализацию Минских соглашений, зафиксированных на уровне ООН. Соединенным Штатам на это откровенно плевать. А вот с Европой все сложнее. Из Франции и Германии на Украину неоднократно поступали сигналы о недопустимости отказа от своих обязательств. С большой долей вероятности, либо Берлин, либо Париж могли сделать недавно украинским властям предупреждение о возможном снятии антироссийских санкций.

Во-вторых, Зеленский лично и его партия «Слуга народа» сейчас переживают стремительное падение рейтинга. За политика, набравшего год назад на выборах 72%, сейчас готовы проголосовать всего 23%. Более того, 53% украинцев говорят о том, что в принципе не доверяют Зеленскому (уровень доверия к нему за год упал почти в два раза и составляет сейчас всего 41%).

Накануне местных выборов, назначенных на 25 октября текущего года, на западе Украины царствует «Европейская Солидарность» Петра Порошенко. Если оппоненты экс-президента не раскрутят должным образом «пленки Деркача», под контроль Порошенко перейдут районные, городские и областные советы Галичины. Но даже если раскрутят, то голоса «западенцев» утекут явно не к Зеленскому, а к одной из сил правого или ультраправого толка. И никакие «игры в бандеровца» действующему президенту Незалежной не помогут.

На юго-востоке стремительно растет рейтинг ОПЗЖ, Партии Шария, а также локальных проектов, подконтрольных местным мэрам. Если эти силы смогут договориться о сотрудничестве, то практически повсеместно отправят в электоральный нокаут действующую власть. В Чернигове переживает ренессанс проект Олега Ляшко. В Киеве ЕС и СН идут «ноздря в ноздрю», а основным претендентом на пост мэра остается Виталий Кличко.

Позиции Зеленского остаются сильны пока что в центральных регионах, вроде Кировоградской области, но это слабое утешение для политика, который всего год назад бил все рекорды популярности в национальных масштабах...

На фоне всего сказанного выше мы можем предположить, что вся история с перемирием – это не более чем отчаянный пиар-ход Зеленского, пытающегося остановить обвал своего рейтинга.

Однако в этом случае передышку жители Донбасса получили только до октября. Дело в том, что в принципиальных вопросах Зеленский по-прежнему не настроен идти на компромиссы не только с ЛДНР, но даже с проголосовавшими за него избирателями Юго-Востока.

Президент Украины отказывается обсуждать внесение особого статуса Донбасса в конституцию, не желает отводить войска, не собирается объявлять реальную амнистию, не дает регионам реальных полномочий (особенно в сфере гуманитарной политики), продолжает навязывать стране НАТО, героев-бандеровцев и украинский язык.

В какую Украину предлагается вернуться Донбассу? В ту, которая немедленно начнет сносить памятники героям Великой Отечественной войны и займется установкой в Донецке и Луганске истуканов нацистских лакейских упырей? В ту, которая запретит детям получать образование на родном языке? В ту, которая, согласно обещаниям членов ТКГ, немедленно начнет отправлять под суд ополченцев и волонтеров?

На самом деле установить мир в Донбассе не так и тяжело. Зеленскому достаточно просто начать реализовывать в полном объеме Минские соглашения – окончательно прекратить стрельбу, отвести войска, ввести в действие закон об особом статусе, объявить амнистию и инициировать внесение изменений в конституцию. Однако ничего из вышеперечисленного он, похоже, делать не собирается.

«Незалежная» могла бы стать мирной и процветающей отдельной страной только в одном случае – превратившись в федерацию и дав право регионам жить по тем правилам, по которым они считают нужным.

Но пока вместо этого Киев строит уродливую пародию на древнюю Спарту, гоплитами в которой себя возомнили бритоголовые маргиналы и выходцы из карпатских хуторов с грязными ногтями и в нестиранных камуфляжах.

Но так как у Юго-Востока явно не наблюдается намерения навсегда превратиться в бесправных илотов, вся эта конструкция рано или поздно должна рухнуть.
 

Темы: Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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29.07.2020, 00:29
Гость: почему перемирие в Донбассе не внушает оптимизма

1.3.09.1992 года в Москве состоялись переговоры между Б.Ельциным, Э.Шеварднадзе и В.Ардзинба по ситуации в Абхазии.Итогом переговоров стало подписание соглашения по прекращению огня в Абхазии.Через месяц оно было нарушено абхазской стороной,начавшей наступление на Гагру 1.10.1992 г.. Гагра была захвачена,грузинское население города в результате этнических чисток было вынуждено покинуть родные дома.Множество грузин было убито захватчиками.Именно в этой наступат. операции впервые проявил себя герой Абхазии,команд. Гагрским фронтом-известный тер-ст Шамиль Басаев(экс-глава ФСБ России С.Степашин признал,что в Абхазии Басаев выполнял приказы ГРУ)
2.14.05.1993 года было подписано след. соглашение о прекращении огня в Абхазии.Оно продержалось чуть больше 1,5 месяца,до 2.07.1993 года,когда абхазско-российский десант в Тамыше перекрыл дорогу Зугдиди-Сухуми,а затем абхазские отряды захватили с. Шрома,открыв стратегич. дорогу на Сухуми.
3.27.07.1993 года в Сочи было подписано мирное 3-х стор.соглашение о прекращении огня в Абхазии,Россия выступала гарантом(!)невозобновления огня в Абхазии.
Грузия выполнила договор,вывела свои войска и даже заплатила России за фрахт кораблей ЧМ флота,чтобы вывести тяжелую воен.технику из Сухуми.
Когда последний грузинский танк и пушка покинули Сухуми,абхазы начали штурм Сухуми и через 11 дней кровавых столкновений захватили город
В результате 3-х "побед"погибли тысячи мирных жителей ,более 200 тыс.-беженцы!Ура товарищи!!!
28.07.2020, 22:41
Гость: гость

Какая федерация? какой особый статус? кому? Бред сивой кобылы!
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