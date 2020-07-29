Китай заблокировал статью Путина о Второй мировой войне

00:01

Китайские власти заблокировали на территории страны статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.

Перевод статьи «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» российского лидера появился на китайской версии сайта Sputnik 20 июня. В тот же день он был заблокирован, свидетельствуют данные сервиса WebSitePulse.

Причины его блокировки для китайской аудитории остаются неизвестными, сообщает издание sibnet.ru.

В 2018 году было заключено стратегическое партнерство между МИА «Россия Сегодня» и крупнейшим государственным медиахолдингом КНР. В рамках этого соглашения российские государственные СМИ ежемесячно публикуют десятки материалов китайской пропаганды. Китайским журналистам запрещается негативно писать о России. Но продвинуть российскую повестку в китайском медиаполе возможно не всегда.

В пресс-службе Sputnik не ответили, почему это могло произойти. Пресс-служба МИА «Россия сегодня» также отказалась комментировать ситуацию.

Статья Путина стала ответом на принятую осенью прошлого года резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. В своей работе российский президент оценивает пакт Молотова-Риббентропа и присоединение стран Балтии к СССР.