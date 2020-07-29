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Китай заблокировал статью Путина о Второй мировой войне

00:01 29.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Китайские власти заблокировали на территории страны статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.

Перевод статьи «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» российского лидера появился на китайской версии сайта Sputnik 20 июня. В тот же день он был заблокирован, свидетельствуют данные сервиса WebSitePulse.

Причины его блокировки для китайской аудитории остаются неизвестными, сообщает издание sibnet.ru.

В 2018 году было заключено стратегическое партнерство между МИА «Россия Сегодня» и крупнейшим государственным медиахолдингом КНР. В рамках этого соглашения российские государственные СМИ ежемесячно публикуют десятки материалов китайской пропаганды. Китайским журналистам запрещается негативно писать о России. Но продвинуть российскую повестку в китайском медиаполе возможно не всегда.

В пресс-службе Sputnik не ответили, почему это могло произойти. Пресс-служба МИА «Россия сегодня» также отказалась комментировать ситуацию.

Статья Путина стала ответом на принятую осенью прошлого года резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. В своей работе российский президент оценивает пакт Молотова-Риббентропа и присоединение стран Балтии к СССР.

Темы: Китай, Отношения России и Китая, История Второй мировой войны, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.07.2020, 03:48
Гость: )))

Браво,китайцы.
29.07.2020, 03:40
Гость: Приморский

Вот только врать не надо. Была она в китайской прессе и комментарии там были ВСЕ положительные. Там от китайцев больше всех японцам досталось. Да и вброс этот какой-то странный - без автора. Ссыкотоно подписываться за фейк?
29.07.2020, 03:06
Гость: Омега

Кремль обязан ответить. Запретить пару статей оправдывающих геноцид уйгуров в китае. И вообще в будущем принципиально писать о положении уйгуров без розовых очков, как есть. Китайцы по полной генацидят этот тюркский народ, своё возмущение высказали уже десятки стран. Есть видеодоказательства происходящено несмотря на китайскую дезинформацию.
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