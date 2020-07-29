Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» оказались россиянами

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Задержанные в Белоруссии 32 иностранных боевика являются наемниками «ЧВК Вагнера». Об этом заявило государственное агентство БелТА. Как ранее сообщалось задержание произошло в ночь на 29 июля.

«Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны», — говорится в публикации.

По данным агентства, в ночь с 24 на 25 июля россияне прибыли в белорусскую столицу, где поселились в одном из отелей. Но 27 июля перебрались в один из санаториев неподалеку от Минска. Подчеркивается, что у силовиков была информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Но в итоге силовики задержали только 33 человека.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране есть угроза искусственной дестабилизации ситуации некими внешними силами накануне выборов главы государства. Они назначены на 9 августа.