]]>
]]>
Главная В мире Новости

Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» оказались россиянами

15:16 29.07.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com

Задержанные в Белоруссии 32 иностранных боевика являются наемниками «ЧВК Вагнера». Об этом заявило государственное агентство БелТА. Как ранее сообщалось задержание произошло в ночь на 29 июля.

«Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны», — говорится в публикации.

По данным агентства, в ночь с 24 на 25 июля россияне прибыли в белорусскую столицу, где поселились в одном из отелей. Но 27 июля перебрались в один из санаториев неподалеку от Минска. Подчеркивается, что у силовиков была информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Но в итоге силовики задержали только 33 человека.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране есть угроза искусственной дестабилизации ситуации некими внешними силами накануне выборов главы государства. Они назначены на 9 августа.

Темы: Белоруссия, Александр Лукашенко
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.07.2020, 22:57
Гость: аз

Петров и Баширов "намякивали" Маргарите Симоньян, что они,типа, голубые :)
29.07.2020, 22:49
Гость: nail

Не врубай дурака. Скоро ребятам развяжут языки, и мы узнаем много интересного.
29.07.2020, 22:38
Гость: DJ

Берега пацаны попутали. РБ - не гнилая демократия с культом законности, как в Европе. Там тоже живут по понятиям, и путинским засланцам придется держать ответ.
Все комментарии (52)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации