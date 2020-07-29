Лукашенко назвал задержание иностранных боевиков чрезвычайным происшествием

19:38

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности для обсуждения ситуации с задержанием в ночь на 29 июля "боевиков" иностранного государства.

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", - цитирует Лукашенко БелТА.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал глава Белоруссии.

Ранее белорусские СМИ писали о принадлжежности 33-х иностранных боевиков к российской "ЧВК Вагнер".

«Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», — сообщало агентство БелТА.

По данным агентства, в ночь с 24 на 25 июля россияне прибыли в белорусскую столицу, где поселились в одном из отелей. Но 27 июля перебрались в один из санаториев неподалеку от Минска.