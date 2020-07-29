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Лукашенко назвал задержание иностранных боевиков чрезвычайным происшествием

19:38 29.07.2020
Фото: ИА БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности для обсуждения ситуации с задержанием в ночь на 29 июля "боевиков"  иностранного государства.

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", - цитирует Лукашенко БелТА.

 "Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал глава Белоруссии.

Ранее белорусские СМИ писали о принадлжежности 33-х иностранных боевиков к  российской "ЧВК Вагнер". 

«Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», — сообщало агентство БелТА.

По данным агентства, в ночь с 24 на 25 июля россияне прибыли в белорусскую столицу, где поселились в одном из отелей. Но 27 июля перебрались в один из санаториев неподалеку от Минска.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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29.07.2020, 22:57
Гость: А мне интересно

А если бы в Хабаровске задержали 30 с лишним человек из ЧВК пиндосии или из Белоруссии? Какой ор бы подняли те, кто заявляет что этот вопрос не стоит и выеденного яйца?
Вмешательство во внутренние дела, раскол единства страны, покушение на врио губернатора -это было бы самым наименьшим ором.
29.07.2020, 22:39
Гость: Картина Репина

"НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ".
29.07.2020, 22:19
Гость: Петров енд Боширов

Никакой европейской солидарности не споведается в Белоруссии. Это увидел Весь мир.
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