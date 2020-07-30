Россияне из ЧВК «Мар» должны были охранять порт недалеко от ливийского Триполи

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Ранее белорусские СМИ рассказали, что в республике задержали 33 россиян, которые якобы причастны к ЧВК «Вагнера»

Россияне, задержанные в Белоруссии, направлялись в Турцию для подписания контракта на охрану нефтяного объекта в Ливии, сообщает редакция Telegram-канала Reverse Side of the Medal.

По данным канала, задержанные россияне являлись сотрудниками ЧВОК «МАР» и были обычными охранниками. На допросе они рассказали, что держали свой путь в Турцию в связи с подписанием контракта с ливийской Национальной нефтяной корпорацией об охране нефтеналивного порта Зувара. Этот объект находится недалеко от Триполи и подконтролен ПНС Ливии (Правительство национального согласия).

Прежде белорусские СМИ рассказали, что в республике задержали 33 россиян, которые якобы причастны к ЧВК «Вагнера». Утверждалось, что их целью была дестабилизация ситуации в государстве в преддверии выборов в республике.

Информационное агентство «БелТА» предоставило список задержанных. В нем числится Милаев Арем Викторович, который является вербовщиком ЧВК «МАР».

