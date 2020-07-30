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Россияне из ЧВК «Мар» должны были охранять порт недалеко от ливийского Триполи

02:44 30.07.2020
Стоп-кадр из видео

Ранее белорусские СМИ рассказали, что в республике задержали 33 россиян, которые якобы причастны к ЧВК «Вагнера»

Россияне, задержанные в Белоруссии, направлялись в Турцию для подписания контракта на охрану нефтяного объекта в Ливии, сообщает редакция Telegram-канала Reverse Side of the Medal.

По данным канала, задержанные россияне являлись сотрудниками ЧВОК «МАР» и были обычными охранниками. На допросе они рассказали, что держали свой путь в Турцию в связи с подписанием контракта с ливийской Национальной нефтяной корпорацией об охране нефтеналивного порта Зувара. Этот объект находится недалеко от Триполи и подконтролен ПНС Ливии (Правительство национального согласия).

Прежде белорусские СМИ рассказали, что в республике задержали 33 россиян, которые якобы причастны к ЧВК «Вагнера». Утверждалось, что их целью была дестабилизация ситуации в государстве в преддверии выборов в республике.

Информационное агентство «БелТА» предоставило список задержанных. В нем числится Милаев Арем Викторович, который является вербовщиком ЧВК «МАР».
 

Темы: Спецслужбы, Белоруссия
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Комментарии читателей
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30.07.2020, 11:13
Гость: дождался ?

Уголовного дела по подготовке к терактам? Что наивнячка- то из себя корчишь ?
30.07.2020, 10:56
Гость: Кто за кого?

ПНС - это против Хафтара? Значит тёмная комбинация по просьбе Кремля, если все говорят в СМИ, что Кремль негласно поддерживает Хафтара?
Ну и зачем тогда на Бацьку пургу гнать?
30.07.2020, 09:38
Гость: В принципе, это недочеловеки...

Из воспоминаний офицера комендантского взвода от 1944 года:
"Самым неприятным в службе комендантского взвода было приведение в исполнение приговоров бандеровцам, эти паскуды от страха старались перекусить себе вены и от этого были все в крови и дерьме, откуда у них было столько дерьма - неведомо. Их приходилось тянуть к месту казни и эти метры сопровождались вонью и воем, на ногах они не держались. Зрелище было отвратительным и не раз вставал вопрос о том, чтобы этих гнид стрелять в каком-то сарае и не демонстрировать этих уродов в полном "цвете", но приказ не меняли - Вешать!..."
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