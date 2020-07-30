СМИ: Около тысячи детей от суррогатных матерей не могут покинуть Россию

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Около тысячи младенцев, родившихся у суррогатных матерей, "застряли" в России из-за пандемии коронавируса COVID-19 и, как следствие, закрытых границ. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на результаты собственного расследования.

Обычно детей, рожденных суррогатными матерями, отдают родителям через несколько дней после рождения. Однако из-за закрытых границ некоторым родителям пришлось просить суррогатных матерей взять на себя уход за детьми.

Издание сообщает, что дети родились еще в феврале. Они получают необходимый уход от нанятых нянь и проживают на съемных квартирах в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.

Так, газета приводит слова зампреда Совета при президенте РФ по правам человека Ирины Киркоры, которая рассказала, что с февраля 2020 года у 180 семей из Китая родились дети у суррогатных матерей из России. Также детей, родившихся в РФ, ждут их семьи в Сингапуре, Франции, Аргентине, Австралии и на Филиппинах.

В общей сложности речь идет примерно об 1 тысяче детей.