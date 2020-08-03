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Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

20:43 3.08.2020
Хуан Карлос I. Фото с сайта flickr.com

Бывший испанский король Хуан Карлос I заявил действующему монарху, своему сыну Филиппу VI, о своем намерении покинуть страну. 

«Я сообщаю вам о своем вдумчивом решении переехать в это время за пределы Испании», — цитирует РБК сообщение пресс-службы королевского двора. Хуан Карлос I объясняет это решение желанием содействовать спокойному и ответственному правлению своего сына.

Филипп VI одобрил это решение и выразил уважение своему отцу. В конце июля окружение Хуана Карлоса I сообщало, что бывший монарх готов покинуть свою резиденцию — дворец Сарсуэла, где он прожил 58 лет. Не исключалось также, что он может покинуть страну.

Отъезд Хуана Карлоса I происходит на фоне антикоррупционного расследования происхождения его зарубежных счетов. Весной 2020 года прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении €65 млн, которые экс-монарх передал своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн.

Прокуратура Испании считает, что Хуан Карлос мог похитить деньги при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии. Испанские следователи занимаются расследованием перевода $100 млн на предполагаемый швейцарский счет Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда.

Из-за антикоррупционных дел в марте 2020 года сын Хуана Карлоса I король Филипп VI отказался от наследства, которое мог бы получить от своего отца.

Темы: Испания
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Комментарии читателей
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03.08.2020, 21:33
Гость: Скептик

65 млн евро? Да это какой-то жалкий детский уровень. У одного полковника изъяли больше, а тут король...
Щенки они там, за границей, совсем измельчали)
03.08.2020, 21:12
Гость: Дикари

Вот у нас если кто из высших чиновников вроде табуреткина или компании украдёт, им только медаль дадут за заслуги перед отечеством.
03.08.2020, 21:05
Гость: www

Может россиискую прокуратуру и следователеи на испанскую поменять?
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