Президент Армении ограничил вещание российских телеканалов

17:47

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, которым ограничивается вещание иностранных телеканалов, включая российские.

В частности, одим из положений закона предусматривается, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.

Выданные лицензии продолжат действовать до 20 января следующего года, сообщает РИА Новости.

«Если до этого [до 20 января 2021 года] будут заключены межгосударственные договора, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров», - заявила глава отдела лицензирования Лианна Дохикян.

Как отметили в администрации президента, данный закон соответствует конституции страны и вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Напомним, что в настоящее время в Армении работают «Первый канал», «Россия. Культура», «РТР Планета» и канал «Мир».

Ранее глава Нацкомиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян уже заявлял о необходимости исключения из национального цифрового мультиплекса иностранных телекомпаний из соображений информационной безопасности, так как в случае нарушений у регулятора не имеется механизмов воздействия на иностранные телеканалы.