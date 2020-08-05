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Президент Армении ограничил вещание российских телеканалов

17:47 5.08.2020
Ереван. Фото с сайта pixabay.com

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, которым ограничивается вещание иностранных телеканалов, включая российские.

В частности, одим из положений закона предусматривается, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.

Выданные лицензии продолжат действовать до 20 января следующего года, сообщает РИА Новости.

«Если до этого [до 20 января 2021 года] будут заключены межгосударственные договора, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров», - заявила глава отдела лицензирования Лианна Дохикян.

Как отметили в администрации президента, данный закон соответствует конституции страны и вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Напомним, что в настоящее время в Армении работают «Первый канал», «Россия. Культура», «РТР Планета» и канал «Мир».

Ранее глава Нацкомиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян уже заявлял о необходимости исключения из национального цифрового мультиплекса иностранных телекомпаний из соображений информационной безопасности, так как в случае нарушений у регулятора не имеется механизмов воздействия на иностранные телеканалы.

Темы: Армения
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.08.2020, 22:34
Гость: Житель Среднерусской возвышенности

Значит, пора прекращать. Сами, всё сами.
05.08.2020, 21:35
Гость: Путник

Вывести оттуда войска, ограничить деятельность армянской диаспоры, не имеющей ПМЖ или гражданства, проверить прозрачность бизнеса в России.
05.08.2020, 20:45
Гость: До сих пор

его независимость гарантировала "Среднерусская возвышенность".
Все комментарии (12)
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