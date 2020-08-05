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Власти Ливана назвали причину взрывов в Бейруте

07:49 5.08.2020
Мощный взрыв в Бейруте
Скриншот с YouTube

Причиной серии мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун, пишет "Интерфакс".

По словам министра внутренних дел Ливана Райя аль-Хасана, данный груз хранился на складе в порту с 2014 года.

Как сообщают местные СМИ, в сентябре 2013 года в порт Бейрута из-за технических проблем зашло судно под молдавским флагом, которое перевозило груз селитры из Грузии для Мозамбика. Позже груз был конфискован таможенными службами и помещен на склад в порту.

По данным Минздрава Ливана, число жертв взрывов в порту Бейрута возросло до 78, более четырех тысяч человек получили ранения.

Темы: Ливан, Происшествия
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Комментарии читателей
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05.08.2020, 12:54
Гость: Георгий

Вот-вот. А арабская таможня моментально подсуетилась заныкать чужой груз. Ну что тут скажешь? Произошел естественный отбор. Дураков нисколько не жалко.
05.08.2020, 11:23
Гость: 123

Rhosus принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину из Хабаровска.

В 2013 году судно, которое ходило под флагом Молдовы, должно было доставить опасный груз из Батуми в Мозамбик, но из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута.
05.08.2020, 08:58
Гость: хазарин

Молдавия морская держава
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