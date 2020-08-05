Власти Ливана назвали причину взрывов в Бейруте

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Причиной серии мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун, пишет "Интерфакс".

По словам министра внутренних дел Ливана Райя аль-Хасана, данный груз хранился на складе в порту с 2014 года.

Как сообщают местные СМИ, в сентябре 2013 года в порт Бейрута из-за технических проблем зашло судно под молдавским флагом, которое перевозило груз селитры из Грузии для Мозамбика. Позже груз был конфискован таможенными службами и помещен на склад в порту.

По данным Минздрава Ливана, число жертв взрывов в порту Бейрута возросло до 78, более четырех тысяч человек получили ранения.