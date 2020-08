Минздрав Ливана сообщил о 50 погибших при взрыве в Бейруте

В результате взрыва в Бейруте ранения получили более 3 тыс. человек, погибли 50 человек, сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на Минздрав Ливана. Взрыв прогремел несколько часов назад в порту города. Точная причина взрыва неизвестна. По оценкам сейсмологов, мощность взрыва была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5, пишет «Коммерсант».

Ранее Минздрав Ливана поручил всем городским больницам принимать раненых за счет ведомства. У людей множество осколочных ран из-за выбитых по всему городу витрин. Через несколько часов после взрыва больницы столицы оказались переполнены. На помощь экстренным службам направлены военные страны.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал «дружественные и братские государства поддержать и помочь Ливану». Он пообещал, что ответственные за взрывы «заплатят за это», сообщает «Интерфакс».

Взрывы в столице Ливана нанесли колоссальный ущерб городу. Несмотря на то, что взрыв произошел в районе порта Бейрута, он нанес широкомасштабный ущерб зданиям, находившимся за несколько километров. Жители Бейрута сообщили, что в результате взрыва выбиты окна в зданиях, в домах обрушились подвесные потолки. Над городом поднялся густой смог.

Согласно некоторым данным, один из взрывов прогремел близ резиденции бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири. Сам Харири написал в твиттере, что взрыв является «инцидентом, связанным с нарушением безопасности и нацеленным на бейрутский порт».

