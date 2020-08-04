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Минздрав Ливана сообщил о 50 погибших при взрыве в Бейруте

23:00 4.08.2020
Стоп-кадр из видео

В результате взрыва в Бейруте ранения получили более 3 тыс. человек, погибли 50 человек, сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на Минздрав Ливана. Взрыв прогремел несколько часов назад в порту города. Точная причина взрыва неизвестна. По оценкам сейсмологов, мощность взрыва была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5, пишет «Коммерсант».

Ранее Минздрав Ливана поручил всем городским больницам принимать раненых за счет ведомства. У людей множество осколочных ран из-за выбитых по всему городу витрин. Через несколько часов после взрыва больницы столицы оказались переполнены. На помощь экстренным службам направлены военные страны.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал «дружественные и братские государства поддержать и помочь Ливану». Он пообещал, что ответственные за взрывы «заплатят за это», сообщает «Интерфакс».

Взрывы в столице Ливана нанесли колоссальный ущерб городу. Несмотря на то, что взрыв произошел в районе порта Бейрута, он нанес широкомасштабный ущерб зданиям, находившимся за несколько километров. Жители Бейрута сообщили, что в результате взрыва выбиты окна в зданиях, в домах обрушились подвесные потолки. Над городом поднялся густой смог. 

Согласно некоторым данным, один из взрывов прогремел близ резиденции бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири. Сам Харири написал в твиттере, что взрыв является «инцидентом, связанным с нарушением безопасности и нацеленным на бейрутский порт». 

Власти Ливана объявили 5 августа днем траура. Свои соболезнования Бейруту выразили лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин. Готовность оказать Ливану необходимую помощь выразили Турция, США, Франция. Гуманитарную помощь предложил Израиль.

Темы: Ливан, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире
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Комментарии читателей
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05.08.2020, 07:01
Гость: А вот

Химики
Утверждают,что эти вещества не дают такой цвет (оранжевый,и пр)
05.08.2020, 06:05
Гость: mesozoic_2

"Трамп: «Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они, похоже, считают так же. Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва. Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба». По его словам, такие выводы были сделаны, основываясь на характере взрыва.
+
На кого повесят "бомбу"?
05.08.2020, 05:26
Гость: Ейбогус - о подарках к праздникам.

Странное совпадение ,если версия следа Т авива верна.
В Ливане-60% мусульман. Сегодня праздник их-К.байрам.
Обычно моссад так "поздравляет" христиан,и себя, в свои праздники.
Посмотрите,когда начинались все войны последнего периода-почти все начинались или на христ.праздники,или на иудейские, включая терракты по миру.
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