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Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

10:11 11.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

За прошедшие полгода Россия продала США более девяти миллионов тонн нефтепродуктов. Общая сумма сделок составила порядка 2,2 миллиардов долларов, передает РБК со ссылкой на данные ФТС.

Поставки достигли рекордно высокого уровня как минимум с 2004 года — с этого года ведомство ведет статистику в электронном виде. По данным ФТС, больше всего нефтепродуктов в январе-июне текущего года РФ поставила Нидерландам — 12,19 миллиона тонн (16,3% от общего объема в 74,63 миллиона тонн). США заняли вторую строчку — на них пришлось 12% от российского экспорта этого товара. Тройку лидеров замкнула Мальта — ей Россия поставила 4,4 миллиона тонн.

Если сравнить с 2019 годом, то Россия экспортировала в США нефти в два раза больше. Эксперты пришли к мнению, что таким образом Вашингтон компенсирует тяжелую нефть, которую страна ранее получала из Венесуэлы, которая сейчас под санкциями. 

При этом экспорт в США сырой нефти из России снизился: за год он уменьшился в 2,4 раза.

Темы: США, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России, Федеральная таможенная служба РФ
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Комментарии читателей
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11.08.2020, 10:56
Гость: IgS

А что, награбленной американцами в Сирии нефти им не хватает?
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