В Минске женщины в белых одеждах вышли на акцию против насилия силовиков

13:05

В белорусской столице 250 женщин выстроились в цепь около Комаровского рынка в знак солидарности с теми, кто пострадал в эти дни от действий правоохранительных органов.

Они вышли на акцию в белой одежде и с цветами в руках, которые раздавали прохожим.

"Мы за мирный протест", "Перестаньте нас бить! Мы просто хотим правильного подсчета голосов!", "Мы пришли с распростертыми объятиями, без оружия", - говорят участницы акции.

Некоторые пенсионеры по дороге на Комаровский рынок останавливались. Некоторые присоединялись к женщинам, а кто-то кричал: "Идите работать, собирать урожай", пишет издание tut.by.

Вскоре появилась милиция и в рупор попросила разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Спустя час после начала акции девушки начали расходиться.