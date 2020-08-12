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В Минске женщины в белых одеждах вышли на акцию против насилия силовиков

13:05 12.08.2020
Стоп-кадр из видео

В белорусской столице 250 женщин выстроились в цепь около Комаровского рынка в знак солидарности с теми, кто пострадал в эти дни от действий правоохранительных органов.

Они вышли на акцию  в белой одежде и с цветами в руках, которые раздавали прохожим. 

"Мы за мирный протест", "Перестаньте нас бить! Мы просто хотим правильного подсчета голосов!", "Мы пришли с распростертыми объятиями, без оружия", - говорят участницы акции.

Некоторые пенсионеры по дороге на Комаровский рынок останавливались. Некоторые присоединялись к  женщинам, а кто-то кричал: "Идите работать, собирать урожай", пишет издание tut.by.

Вскоре появилась милиция и в рупор попросила разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности".  Спустя час после начала акции девушки начали расходиться.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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12.08.2020, 19:54
Гость: Откройте глаза!

За какой они мирный протест?! Молодежь, возглавляемая криминалом, использовавшая коктейли "Молотова", взрывные устройства, заточки, булыжники... нападала на силовиков, , а не силовики, которые пострадали не меньше.
12.08.2020, 19:18
Гость: хе-хе

Экие правдолюбки... Может за своими детьми и мужьями стоит лишний раз присмотреть?
12.08.2020, 18:47
Гость: gvozd

в точку.
мирный протест должен был быть с самого начала, а не после того как в драке отгребли..
я не против вооруженного сопротивления тирании - иначе с нею не справиться.
однако После того как были опробованы парламентские методы или простест запрещен в принципе..
тут явно этим даже не пахло. люди шли прямо в нападение, с целью создать картинку.
так общего блага не добиваются, так силой Навязывают укронацизм например..
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