СМИ заявил о причастности штаба Бабарико к беспорядкам в Белоруссии

17:15

Представители экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико занимались организацией, а также координаций и финансированием беспорядков в Белоруссии. Об этом журналисты рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».

Также сообщается, что представители штаба Бабарико провоцировали участников беспорядков на агрессивные действия в отношение сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, Виктор Бабарико не прошел регистрацию кандидатом в президенты. Против него было возбуждено уголовное дело об отмывании денег, а также уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

18 июня Бабарико был задержан по обвинению в организации «противоправной деятельности». «Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», - рассказал журналистам глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.