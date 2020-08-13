Начальник УВД Гродненской области извинился за действия силовиков

18:41

Вадим Синявский, начальник УВД Гродненской области, извинился перед сотрудниками предприятия «Химволокно» и попросил простить работников органов правопорядка, которые «сделали вам больно».

По информации портала tut.by, сотрудники «Химволокна» вышли требовать справедливых выборов, всего собралось около 200 человек. Успокаивать людей приехал мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский.

«Кто дал команду фас – бить безоружных людей?!» - возмущались рабочие.

«Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно», - сказал Синявский.