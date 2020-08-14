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ЦИК Белоруссии опубликовал окончательные результаты выборов

15:08 14.08.2020
Фото с сайта president.gov.by

Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала окончательные результаты выборов президента.

Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,12%, сообщается на сайте ЦИК. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов. При этом 4,59% избирателей проголосовали «Против всех». Явка избирателей по стране составила 84,17%.

Напомним, ранее президент Белоруссии опроверг информацию о своем отъезде из страны, а Тихановская призвала мэров городов начать проведение мирных акций.

Темы: Выборы в мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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14.08.2020, 20:08
Гость: Итоги

выборов на улицах.
14.08.2020, 19:19
Гость: Я не против хохлов, но нельзя же наглеть

Эта хохлушка Тихановская совсем обнаглела. Хочет сесть белорусскому народу на шею.
14.08.2020, 19:16
Гость: суши весла

Расслабься мичман! В мозги твои пробрался штиль!
"Глава Белорусской православной церкви извинился за поздравление Лукашенко с «победой»
Митрополит Павел получил информацию о событиях в Беларуси и посмотрел видео задержаний.
Предстоятель Белорусского экзархата Московского патриархата РПЦ митрополит Павел (Пономарёв) принес извинения за поздравление Лукашенко с победой на президентских выборах. Об этом пресс-секретарь церкви протоиерей Сергий Лепин сообщил Белорусской службе «Радыё Свабода».
По словам Сергия, митрополит Павел посчитал поздравления Лукашенко преждевременными. “Митрополит получил информацию о событиях в Беларуси, он видел видео задержаний, он возмутился, ужаснулся и расстроился”, — цитирует его"
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