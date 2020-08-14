ЦИК Белоруссии опубликовал окончательные результаты выборов

15:08

Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала окончательные результаты выборов президента.

Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,12%, сообщается на сайте ЦИК. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов. При этом 4,59% избирателей проголосовали «Против всех». Явка избирателей по стране составила 84,17%.

Напомним, ранее президент Белоруссии опроверг информацию о своем отъезде из страны, а Тихановская призвала мэров городов начать проведение мирных акций.