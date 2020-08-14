Лукашенко опроверг сообщения об отъезде из страны и предостерег рабочих

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Во время совещания по строительной отрасли, президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из страны

Во время совещания по строительной отрасли, президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из страны.

«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», - цитирует слова главы государства агентство БелТА.

Напомним, о готовящемся бегстве Лукашенко из страны сообщали оппозиционные Telegram-каналы. При этом они называли опубликованные государственными СМИ Белоруссии видео совещаний заранее сделанными заготовками.

Также Лукашенко заявил, что в стране пытаются раскачать трудовые коллективы. «Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но, тем не менее, пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», - заявил Лукашенко.

По его словам, последствия забастовок негативно скажутся на стране в целом. В качестве примера Лукашенко привел «Беларуськалий». «Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», - отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сейчас экономика в мире начинает оживать, идет борьба за рынки. «Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут», - отметил Лукашенко.