Сотни тысяч человек пришли на акцию протеста в центре Минска

18:10

Число участников акции протеса против результатов голосования на выборах президента Белоруссии у стелы "Минск - город-Герой" в белорусской столице составило несколько сотен тысяч человек, передают белорусские СМИ и телеграм-каналы.

"На акцию протеста собралось, по нашим оценкам, несколько сот тысяч человек. Видео не отражает всей картины - у стелы физически закончилось место и люди растянулись по всем прилегающим тротуарам, которые не попадают в кадр", - передает портал tut.by.

Официальные данные о числе участников несанкционированной акции отсутствуют, пишет "Интерфакс".

Размещаемые в мессенджерах видеоролики свидетельствуют, что площадь у стелы "Минск - город-герой", где проходил военный парад на 9 мая, полностью заполнена людьми, число участников постоянно увеличивается.

Проспект Победителей в Минске. Фото Татьяны Коровенковой и Дмитрия Брушко, TUT.BY

Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций. Как сообщалось, акция проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.

Проспект Победителей в Минске. Фото Татьяны Коровенковой и Дмитрия Брушко, TUT.BY

Участники акции распределены по четырем частям перекрестка у стелы. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары. По сообщениям СМИ, мобильная связь в месте проведения акции практически отсутствует.

Ранее в воскресенье в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге.