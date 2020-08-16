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Сотни тысяч человек пришли на акцию протеста в центре Минска

18:10 16.08.2020
У стелы "Минск - город-герой" Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Число участников  акции протеса против результатов голосования на выборах президента Белоруссии у стелы "Минск - город-Герой" в белорусской столице составило несколько сотен тысяч человек, передают белорусские СМИ и телеграм-каналы.

"На акцию протеста собралось, по нашим оценкам, несколько сот тысяч человек. Видео не отражает всей картины - у стелы физически закончилось место и люди растянулись по всем прилегающим тротуарам, которые не попадают в кадр", - передает портал tut.by.

Официальные данные о числе участников несанкционированной акции отсутствуют, пишет "Интерфакс".

Размещаемые в мессенджерах видеоролики свидетельствуют, что площадь у стелы "Минск - город-герой", где проходил военный парад на 9 мая, полностью заполнена людьми, число участников постоянно увеличивается.

Проспект Победителей в Минске. Фото Татьяны Коровенковой и Дмитрия Брушко, TUT.BY

Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций. Как сообщалось, акция проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.

Проспект Победителей в Минске. Фото Татьяны Коровенковой и Дмитрия Брушко, TUT.BY

Участники акции распределены по четырем частям перекрестка у стелы. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары. По сообщениям СМИ, мобильная связь в месте проведения акции практически отсутствует.

Ранее в воскресенье в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. 

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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17.08.2020, 00:40
Гость: Чавес 10

У них ложь как принцип. Врали, врут и будут врать, даже когда все рухнет, будут врать, что это Москва все сделала...
17.08.2020, 00:39
Гость: Чавес 10

Тихановская? Цепкало? У них вообще нет никаких программ. Народ Белоруссии, свергнув законную власть, получит то, что заслуживает.
17.08.2020, 00:13
Гость: Виктор из Дмитрова "Русскому"

Ты такой же русский. как я негр.
В том-то и дело, что его выбрали. И обратное не доказывают, а пытаются взять нахрапом. Я бы на месте Луки еще жестче реагировал. Хотите орать -орите, но кинул что-то в ОМОН, получи пулю. Сразу все успокоются
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