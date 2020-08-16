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В Минске проходит митинг в поддержку Александра Лукашенко

13:40 16.08.2020

В Минске на площади Независимости начался митинг в поддержку Александра Лукашенко. На площадь прибыли премьер Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергиенко, спикер Совета республики Наталья Кочанова,  мэр Минска Анатолий Сивак и министр внутренних дел Юрий Караев, сообщает Sputnik Беларусь. Ранее к Дому правительства прибыл президентский кортеж.

По предварительным оценкам, на месте около 3 тыс.человек. Сторонники Лукашенко продолжают собираться на площади. Участники митинга скандируют "За Батьку!", "За Беларусь!", "Фашист не пройдет!" Люди держат плакаты с надписями с надписями "Уважайте выбор народа!", "Лукашенко — президент!".

Обстановка на площади спокойная, по периметру расставлена сельскохозяйственная техника, стянуты усиленные наряды ОМОНа, передает ТАСС.

Ранее была замечена колонна из 52 автобусов, направлявшаяся из Гомельской области в Минск. Видео опубликовало местное издание Tut.by.

Та самая колонна проехала по Партизанскому в центр Минска примерно в 12.30. Фото: TUT.BY

Жители страны рассказывают также, что накануне вечером массово обзванивали бюджетников и заставляли под угрозой увольнения принять участие в митинге в поддержку Лукашенко, сообщает издание "Подъем".

На сегодня заплаирована еще одна акция - против результатов президентских выборов. Она состоится на этом же месте сразу после первой.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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16.08.2020, 17:10
Гость: demos

После митинга в поддержку Лукашенко, где собралось 80% сказавших "да" или около 3 тыс. человек, там же чуть позже собралась немногочисленная горстка противников вошьтя, чуть более 100 тыс. человек.
16.08.2020, 17:00
Гость: IgS

А учитывая 100 млн долл сброшенных на 10000 активистов таки вообще мечта. И девочки займут места га панелях Берлина и Брюсселя, где сейчас КАЖДАЯ вторая литовки и латышки и ВСЕ румынки. Удачи.!
16.08.2020, 16:57
Гость: IgS

Ну наконец!
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