В Минске проходит митинг в поддержку Александра Лукашенко

13:40

В Минске на площади Независимости начался митинг в поддержку Александра Лукашенко. На площадь прибыли премьер Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергиенко, спикер Совета республики Наталья Кочанова, мэр Минска Анатолий Сивак и министр внутренних дел Юрий Караев, сообщает Sputnik Беларусь. Ранее к Дому правительства прибыл президентский кортеж.

По предварительным оценкам, на месте около 3 тыс.человек. Сторонники Лукашенко продолжают собираться на площади. Участники митинга скандируют "За Батьку!", "За Беларусь!", "Фашист не пройдет!" Люди держат плакаты с надписями с надписями "Уважайте выбор народа!", "Лукашенко — президент!".

Обстановка на площади спокойная, по периметру расставлена сельскохозяйственная техника, стянуты усиленные наряды ОМОНа, передает ТАСС.

Ранее была замечена колонна из 52 автобусов, направлявшаяся из Гомельской области в Минск. Видео опубликовало местное издание Tut.by.

Та самая колонна проехала по Партизанскому в центр Минска примерно в 12.30. Фото: TUT.BY

Жители страны рассказывают также, что накануне вечером массово обзванивали бюджетников и заставляли под угрозой увольнения принять участие в митинге в поддержку Лукашенко, сообщает издание "Подъем".

На сегодня заплаирована еще одна акция - против результатов президентских выборов. Она состоится на этом же месте сразу после первой.