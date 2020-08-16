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Лукашенко выступил на митинге и отверг проведение повторных выборов

15:55 16.08.2020
Стоп-кадр из видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов главы республики. Об этом он заявил на митинге в свою поддержку в Минске.

«Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина <...> приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль! Мы погибнем как государство, как народ, как нация», — цитирует белорусского лидера РБК.

По словам Лукашенко, фальсификации с результатом более 80% «не может быть». «Я стою здесь, как перед Богом. Выборы состоялись», — сказал он.

Президент заявил, что «никогда не предавал» и не предаст Белоруссию. «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю», — заявил он.

Свое выступление Лукашенко закончил словами: «Я стою перед вами на коленях! Впервые в своей жизни. Вы это заслужили!» Затем он попрощался и ушел в Дом правительства в сопровождении своего сына Николая.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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17.08.2020, 00:17
Гость: родимый,

а кого же тогда ОМОНы с пальбой гоняли ?
16.08.2020, 22:56
Гость: Пока не поздно

Почему дали видео с чьего-то телефона? Чтобы скрыть масштаб? Дайте нормальное видео митинга и выступлние Лукашенко! Давно есть в сети. Там минимум 50 000 человек и полная народня поддержка. Прекрасная речь лидера, которую и русским людям в России надо обязательно послушать. Что за цензура на км? Почему только фейки от демшизы тиражируют?
16.08.2020, 22:23
Гость: gvozd

лукашенко надо сохранять спокойствие и Волю к Власти,
все это Спектакль с дураками.
они сами не знают за что стоят.
картинка все та же - это Майдан дураков.
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