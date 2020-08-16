Лукашенко выступил на митинге и отверг проведение повторных выборов

15:55

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов главы республики. Об этом он заявил на митинге в свою поддержку в Минске.

«Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина <...> приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль! Мы погибнем как государство, как народ, как нация», — цитирует белорусского лидера РБК.

По словам Лукашенко, фальсификации с результатом более 80% «не может быть». «Я стою здесь, как перед Богом. Выборы состоялись», — сказал он.

Президент заявил, что «никогда не предавал» и не предаст Белоруссию. «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю», — заявил он.

Свое выступление Лукашенко закончил словами: «Я стою перед вами на коленях! Впервые в своей жизни. Вы это заслужили!» Затем он попрощался и ушел в Дом правительства в сопровождении своего сына Николая.