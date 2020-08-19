Тихановская призвала власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

10:38

Основной соперник Алексанра Лукашенко на прошедших вборах в Белоруссии, экс-кандидат Светлана Тихановская призвала лидеров стран Европы не признавать результаты выборов.

Как пишет РИА Новости, Тихановская выпустила соответствующее обращение. В нем она напомнила о том, что люди, несогласные с результатами выборов и вышедшие на улицы городов республики, были "жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом".

"Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы", — обавила она.

Тихановская также пообещала провести прозрачные выборы с привлечением международных наблюдателей

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская сразу после выборов покинула страну. Сейчас она находится в Литве.

Сразу после голосования по всей стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни жестко подавлялись силовиками. Пострадали сотни людей, в том числе около 120 сотрудников правоохранительных органов, погибли трое митингующих.