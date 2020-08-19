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Тихановская призвала власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

10:38 19.08.2020
Светлана Тихановская
Скриншот с YouTube

Основной соперник Алексанра Лукашенко на прошедших вборах в Белоруссии, экс-кандидат Светлана Тихановская призвала лидеров стран Европы не признавать результаты выборов.

Как пишет РИА Новости, Тихановская выпустила соответствующее обращение. В нем она напомнила о том, что люди, несогласные с результатами выборов и вышедшие на улицы городов республики, были "жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом". 

"Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы", — обавила она. 

Тихановская также пообещала провести прозрачные выборы с привлечением международных наблюдателей

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская сразу после выборов покинула страну. Сейчас она находится в Литве.

Сразу после голосования по всей стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни жестко подавлялись силовиками. Пострадали сотни людей, в том числе около 120 сотрудников правоохранительных органов, погибли трое митингующих.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Ситуация в Белоруссии, Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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19.08.2020, 16:28
Гость: ***

В заметке нет ГЛАВНОГО.
Выдали уже этой тетке КРУЖЕВНЫЕ ТРУСЫ или нет?!
19.08.2020, 15:44
Гость: Дед

иадам Тихановская огласите свою программу и план действий.
Какие перемены вы намерены провести будучи на посту Президента РБ?
Что будете делать в случае провала своей программы?
Скушаиь шляпу и лечь на рельсы или наоборот,вначале рельсы потом шляпа?
19.08.2020, 15:07
Гость: Палыч

Хотя понятно,что и так не признают,но откровеннее видно:кто есть кто.
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