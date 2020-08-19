]]>
]]>
Главная В мире Новости

ОМОН разогнал митинг у Минского тракторного завода

11:14 19.08.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com

Сотрудники белорусского ОМОНа разогнали митингующих у Минского тракторного завода (МТЗ). Об этом пишет Tut.by.

Днем ранее в местных Telegram-каналах опубликовали призыв к 6:30 утра прийти к проходной МТЗ и поддержать сотрудников завода, которые добиваются остановки работы предприятия.

К семи утра у Минского тракторного завода собрались митингующие. Среди них были рабочие МТЗ, которые подали заявления на отпуск за свой счет и которым заблокировали пропуска на завод, а также некоторые работники Минского моторного завода.

Вскоре на протестную акцию приехал ОМОН и разогнал митингующих, передает «Еврорадио» и «Белсат». О применении силы и спецсредств не сообщалось. По данным МВД Белоруссии, на акции были задержаны два человека. Как пишет ТАСС, это сотрудники МТЗ, ушедшие в отпуск за свой счет.

По всей видимости, это первый за неделю митинг в Минске, который разогнал ОМОН. Силовики, включая ОМОН, не препятствовали акциям протестов в белорусской столице с 13 августа.

Темы: Белоруссия, Минск, Правоохранительные органы в мире
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.08.2020, 16:11
Гость: Иван Иваныч

Да. Этот с выпяченным кулачишком " силён" . Потом в соплях и слезах будет говорить, что он " онижедеть"
19.08.2020, 15:35
Гость: алекс

100 лет назад в России формировали "красные дружины" из рабочих. И рабочие те бросали работу и шли воевать не бесплатно.
Вопрос: за чей счет будут жить бросившие работу сейчас?
Информация про Беларусь подается очень скупая, оторванная от реальности.
19.08.2020, 15:21
Гость: gvozd

что то НЕ похожи эти дрыщи на фото на рабочих тракторного завода.
Все комментарии (23)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации