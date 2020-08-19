ОМОН разогнал митинг у Минского тракторного завода

11:14

Сотрудники белорусского ОМОНа разогнали митингующих у Минского тракторного завода (МТЗ). Об этом пишет Tut.by.

Днем ранее в местных Telegram-каналах опубликовали призыв к 6:30 утра прийти к проходной МТЗ и поддержать сотрудников завода, которые добиваются остановки работы предприятия.

К семи утра у Минского тракторного завода собрались митингующие. Среди них были рабочие МТЗ, которые подали заявления на отпуск за свой счет и которым заблокировали пропуска на завод, а также некоторые работники Минского моторного завода.

Вскоре на протестную акцию приехал ОМОН и разогнал митингующих, передает «Еврорадио» и «Белсат». О применении силы и спецсредств не сообщалось. По данным МВД Белоруссии, на акции были задержаны два человека. Как пишет ТАСС, это сотрудники МТЗ, ушедшие в отпуск за свой счет.

По всей видимости, это первый за неделю митинг в Минске, который разогнал ОМОН. Силовики, включая ОМОН, не препятствовали акциям протестов в белорусской столице с 13 августа.