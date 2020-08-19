Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

09:35

Бывший вице-президент США Джо Байден официально избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции.

За Байдена проголосовали делегации американских штатов, представившие результаты прошедших в них предварительных выборов, на которых Байден набрал большинство голосов.

Байден поблагодарил за оказанное ему доверие.

От Республиканской партии на выборах в ноябре текущего года ему будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп. В случае избрания Байден станет самым пожилым президентом США в истории — ему будет 78 лет.