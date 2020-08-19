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Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

09:35 19.08.2020
Джо Байден
Скриншот с YouTube

Бывший вице-президент США Джо Байден официально избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции.

За Байдена проголосовали делегации американских штатов, представившие результаты прошедших в них предварительных выборов, на которых Байден набрал большинство голосов.

Байден поблагодарил за оказанное ему доверие.

От Республиканской партии на выборах в ноябре текущего года ему будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп. В случае избрания Байден станет самым пожилым президентом США в истории — ему будет 78 лет.

Темы: США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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19.08.2020, 15:37
Гость: Дед - ты молодец!

что коррупционер и этого не помнишь.
19.08.2020, 15:04
Гость: blog2038,.

Мы не Россия, у нас президентов пока ещё не назначают, а изберают.
.
Кстати, ермолки не боросают ни вверх ни вниз, ни от радости ни от горя.
.
Короче - учите матчасть.
19.08.2020, 14:26
Гость: США - страна безграничных возможностей

Здесь и старикам дорога, и молодым почет. Дед - ты молодец!
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