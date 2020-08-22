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Лукашенко потребовал с понедельника закрыть бастующие заводы

18:04 22.08.2020
Стоп-кадр из видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, поручил с понедельника, 24 августа, закрыть бастующие предприятия.

"Я прошу губернатора, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать - не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота", - цитирует Лукашенко "Интерфакс".

По его мнению, тогда "люди остынут", а после этого "разберемся потом, кого пригласить на это предприятие".

Ранее в субботу Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Владимира Караника губернатором Гродненской области вместо прежнего губернатора Владимира Кравцова.

Также президент страны поручил МВД и КГБ в течение выходных обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области и выявить всех "подстрекателей и провокаторов".

"Как бы кому-то не нравилось, надо выявить аккуратно, не толпами, всех подстрекателей и провокаторов", - добавил он, заявив, что у властей Беларуси "есть все списки их".

В настоящее время в Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с состоявшимися 9 августа президентскими выборами, результаты которых не признала оппозиция, а также в связи с применением властями силы против участников массовых акций протеста. В стране идут акции протеста и забастовки.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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23.08.2020, 01:56
Гость: а где же тут свержение строя вы увидели?)

ты мне напоминаешь героя одного довольно известного стиха, привожу отрывок:
«Неправда,-
Не верит Фома,-
Это ложь…»
23.08.2020, 01:54
Гость: Алексей

В Белоруссии есть и частные предприятия процентов 35-40% точно.
23.08.2020, 01:54
Гость: сразу сказки вспомнил про ивана,

но там иваны умнее были.
оружие говоришь? так в сша этого оружия столько, что нужно и в ноги вкладывать чтобы со всех стволов стрелять начали. стреляют? тоже работы нет, тоже бастуют, витрины бьют, воруют, но стрелять то боятся!
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