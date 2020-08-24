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«Отказ от западных ценностей»: как Анкара рассорила Европу

22:53 24.08.2020
Коллаж © KM.RU

Греция недовольна реакцией Германии на фактический захват части континентального шельфа в Средиземноморье со стороны Турции

Отношения Греции и Германии переживают не лучшие времена из-за действий Турции в Восточном Средиземноморье. Анкара продолжает вести работы на континентальном шельфе, чем злит Афины. Берлин же, с точки зрения греческих политиков, не оказывает должной поддержки Греции в противостоянии с Турцией, пишет Politico.

«У нас с Германией совершенно разные взгляды на то, как нам следует вести себя с нашим соседом (Турцией). Мы не можем дальше идти на поводу у Турции, которая отказалась от западных ценностей», — сказал высокопоставленный греческий дипломат изданию.

Период умиротворения закончился, Германия неверно воспринимает намерения Турции, уверен дипломат, но Греция все же не хочет плохих отношений с Берлином и надеется на их сохранение.

Недовольство Афин вполне понятно, поскольку Анкара пытается заявить свои права на греческую часть континентального шельфа. Еще в прошлом году Турция заключила меморандум о взаимопонимании по морским зонам с признанным ООН правительством национального согласия (ПНС) Ливии, тем самым поделив Средиземное море в свою пользу — нарушив планы Греции, Израиля и Кипра по разработке месторождений газа и нефти в регионе.

Протесты греческой стороны в Анкаре игнорируют, а свое право на бурение шельфа подкрепляет военными кораблями в Восточном Средиземноморье. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Кроме того, греки подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье с Египтом, оно закрепляет право Афин на морской шельф и исключительные экономические зоны в регионе. Анкара документ признавать отказалась и продолжила вести исследования в спорных водах, а также у греческого морского шельфа у острова Кастелоризо.

Берлин выбирает осторожность

Проблемы в отношениях Греции и Турции — явление отнюдь не новое: греки до сих пор не могут простить туркам оккупацию части Кипра в 70-х годах прошлого века. Да и в целом за последний год в копилку негативных факторов добавилось предоставление важному для христиан собору Святой Софии статуса мечети и открытие границы с ЕС для ближневосточных мигрантов.

Однако ситуация с шельфом, вероятно, выглядит наиболее опасной в данной момент, поскольку присутствие военных кораблей обеих стран в Средиземноморье создает предпосылки для начала конфликта. Это отчасти подтверждают жесткие заявления Афин в адрес Анкары, а также открытый призыв к ЕС о помощи в ситуации.

Отчасти из последнего вытекает проблема в отношениях Греции с Германией: одна из ведущих европейских стран занимает сдержанную позицию по греко-турецкому противостоянию и пытается урегулировать вопрос путем диалога. Афины такой подход воспринимают в штыки, так как требуют полной отдачи от своих союзников.

Как пишет Politico, разногласия сторон проявились в рамках саммита глав МИД ЕС в начале августа, когда Берлин не стал придерживаться жесткой критики в отношении Турции по ситуации в Восточном Средиземноморье и упоминать сделку Греции с Египтом. В ответ на действия ФРГ Афины заблокировали совместное заявление стран Евросоюза по итогам встречи.

При этом Германию нельзя обвинить в бездействии или уходе от ответственности по греко-турецким вопросам. Напротив, в конце июля канцлер ФРГ Ангела Меркель провела совместные переговоры с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы поспособствовать снижению уровня напряженности.

Кроме того, 25 августа глава МИД Германии Хайко Маас должен отправиться с визитом в Афины и Анкару для обсуждения ситуации. В Берлине рассчитывают на запуск диалога сторон под конец месяца, что должно помочь в урегулировании спорных вопросов. Но тут планам ФРГ отчасти мешает соглашение Греции и Египта по морским зонам.

Немецкие дипломаты смогли добиться определенных успехов — Турция согласилась приостановить разведку в районе острова Кастелоризо, чтобы сесть за стол переговоров с Грецией. Однако греко-египетское соглашение изменило решение Анкары, турки продолжили исследования в районе шельфа.

Реакция Берлина на фактический срыв переговоров по вине Афин была подчеркнуто нейтральной. Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, власти ФРГ приняли это соглашение к сведению, но уверены, что Греции и Турции необходимо вести переговоры и избегать любой эскалации.

Пример Франции

Впрочем, скорее всего, греческая сторона ожидала от Берлина совсем других комментариев, да и другого уровня поддержки. Вероятно, Греции больше импонирует реакция Франции, которая не только выступила на стороне Афин, но отправила к берегам страны свои военные корабли.

Действия Парижа можно рассматривать двояко, так как французский лидер Эммануэль Макрон продолжительное время пытается усилить давление на Турцию как в рамках ЕС, так и НАТО. Он неоднократно говорил о «смерти мозга» альянса по вине Анкары: во время турецкой операции на севере Сирии против курдских формирований и при «столкновении» военных кораблей Франции и Турции в Средиземном море.

С одной стороны, Макрон настаивает, что Анкара нарушает международные соглашения по Ливии, в том числе из-за ситуации вокруг шельфа, а с другой — использует нынешнюю ситуацию для продвижения своей идеи по усилению европейской системы безопасности, так как самовольные действия Турции отчасти дискредитируют НАТО.

Для Греции выпады президента Франции в адрес Турции очень удобны, поскольку усиление французского военного присутствия в регионе сбалансировало расклад сил. Однако, как говорил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, пока в военном плане перевес все еще на стороне Турции.

В таких условиях Афины ожидают военной поддержки от Берлина, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу. Но Германия пока не собирается идти на подобный шаг, так как это может негативно отразиться на обстановке в регионе.

Пока ЕС не выработал общую позицию по ситуации в Восточном Средиземноморье. Как ожидается, главы МИД объединения обсудят этот вопрос 27 августа.

В рамках встречи будет обсуждаться вопрос о возможных санкциях против Турции за действия в регионе, но нельзя исключать, что Греции удастся протолкнуть и более радикальный ответ, в особенности при поддержке Франции.

Автор: Алексей Поплавский

Темы: Греция, Европа, Турция, Международные отношения
Источник: Газета.RU
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.08.2020, 09:28
Гость: порто-франко

Надо вещи именовать своими именами. Какая там осторожная политика Берлина, когда это трудно маскируемая протурецкая политика, как по причине экономических интересов Германии, так и в силу германо-турецкой дружбы последних двух столетий, включая периоды двух мировых войн. И сегодня Берлин готов за счёт Греции удовлетворить гитлеровские требования Эрдогана (жизненное пространство - голубая Родина), никак не вписывающиеся в международное право. Председательствующий в этот период в ЕС Берлин вместо того чтобы давить на Эрдогана, давит финансами на Грецию, ещё не вышедшую из кризиса. Только греки это не чехи, будут драться, Мюнхенского сговора скорее всего не будет.
25.08.2020, 08:27
Гость: д. советник

Сожрите друг друга. Натовский кагал умиляет.
25.08.2020, 07:57
Гость: главное не торопиться

Пусть турки подомнут грузин под задницу, настроят мечети, сгонят в резервации, пусть горбоносые взвоют после первой резни только тогда, по рекомендации ООН подключаться к их спасению. Но раньше пиндосов!
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