«Отказ от западных ценностей»: как Анкара рассорила Европу

22:53

Греция недовольна реакцией Германии на фактический захват части континентального шельфа в Средиземноморье со стороны Турции

Отношения Греции и Германии переживают не лучшие времена из-за действий Турции в Восточном Средиземноморье. Анкара продолжает вести работы на континентальном шельфе, чем злит Афины. Берлин же, с точки зрения греческих политиков, не оказывает должной поддержки Греции в противостоянии с Турцией, пишет Politico.

«У нас с Германией совершенно разные взгляды на то, как нам следует вести себя с нашим соседом (Турцией). Мы не можем дальше идти на поводу у Турции, которая отказалась от западных ценностей», — сказал высокопоставленный греческий дипломат изданию.

Период умиротворения закончился, Германия неверно воспринимает намерения Турции, уверен дипломат, но Греция все же не хочет плохих отношений с Берлином и надеется на их сохранение.

Недовольство Афин вполне понятно, поскольку Анкара пытается заявить свои права на греческую часть континентального шельфа. Еще в прошлом году Турция заключила меморандум о взаимопонимании по морским зонам с признанным ООН правительством национального согласия (ПНС) Ливии, тем самым поделив Средиземное море в свою пользу — нарушив планы Греции, Израиля и Кипра по разработке месторождений газа и нефти в регионе.

Протесты греческой стороны в Анкаре игнорируют, а свое право на бурение шельфа подкрепляет военными кораблями в Восточном Средиземноморье. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Кроме того, греки подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье с Египтом, оно закрепляет право Афин на морской шельф и исключительные экономические зоны в регионе. Анкара документ признавать отказалась и продолжила вести исследования в спорных водах, а также у греческого морского шельфа у острова Кастелоризо.

Берлин выбирает осторожность

Проблемы в отношениях Греции и Турции — явление отнюдь не новое: греки до сих пор не могут простить туркам оккупацию части Кипра в 70-х годах прошлого века. Да и в целом за последний год в копилку негативных факторов добавилось предоставление важному для христиан собору Святой Софии статуса мечети и открытие границы с ЕС для ближневосточных мигрантов.

Однако ситуация с шельфом, вероятно, выглядит наиболее опасной в данной момент, поскольку присутствие военных кораблей обеих стран в Средиземноморье создает предпосылки для начала конфликта. Это отчасти подтверждают жесткие заявления Афин в адрес Анкары, а также открытый призыв к ЕС о помощи в ситуации.

Отчасти из последнего вытекает проблема в отношениях Греции с Германией: одна из ведущих европейских стран занимает сдержанную позицию по греко-турецкому противостоянию и пытается урегулировать вопрос путем диалога. Афины такой подход воспринимают в штыки, так как требуют полной отдачи от своих союзников.

Как пишет Politico, разногласия сторон проявились в рамках саммита глав МИД ЕС в начале августа, когда Берлин не стал придерживаться жесткой критики в отношении Турции по ситуации в Восточном Средиземноморье и упоминать сделку Греции с Египтом. В ответ на действия ФРГ Афины заблокировали совместное заявление стран Евросоюза по итогам встречи.

При этом Германию нельзя обвинить в бездействии или уходе от ответственности по греко-турецким вопросам. Напротив, в конце июля канцлер ФРГ Ангела Меркель провела совместные переговоры с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы поспособствовать снижению уровня напряженности.

Кроме того, 25 августа глава МИД Германии Хайко Маас должен отправиться с визитом в Афины и Анкару для обсуждения ситуации. В Берлине рассчитывают на запуск диалога сторон под конец месяца, что должно помочь в урегулировании спорных вопросов. Но тут планам ФРГ отчасти мешает соглашение Греции и Египта по морским зонам.

Немецкие дипломаты смогли добиться определенных успехов — Турция согласилась приостановить разведку в районе острова Кастелоризо, чтобы сесть за стол переговоров с Грецией. Однако греко-египетское соглашение изменило решение Анкары, турки продолжили исследования в районе шельфа.

Реакция Берлина на фактический срыв переговоров по вине Афин была подчеркнуто нейтральной. Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, власти ФРГ приняли это соглашение к сведению, но уверены, что Греции и Турции необходимо вести переговоры и избегать любой эскалации.

Пример Франции

Впрочем, скорее всего, греческая сторона ожидала от Берлина совсем других комментариев, да и другого уровня поддержки. Вероятно, Греции больше импонирует реакция Франции, которая не только выступила на стороне Афин, но отправила к берегам страны свои военные корабли.

Действия Парижа можно рассматривать двояко, так как французский лидер Эммануэль Макрон продолжительное время пытается усилить давление на Турцию как в рамках ЕС, так и НАТО. Он неоднократно говорил о «смерти мозга» альянса по вине Анкары: во время турецкой операции на севере Сирии против курдских формирований и при «столкновении» военных кораблей Франции и Турции в Средиземном море.

С одной стороны, Макрон настаивает, что Анкара нарушает международные соглашения по Ливии, в том числе из-за ситуации вокруг шельфа, а с другой — использует нынешнюю ситуацию для продвижения своей идеи по усилению европейской системы безопасности, так как самовольные действия Турции отчасти дискредитируют НАТО.

Для Греции выпады президента Франции в адрес Турции очень удобны, поскольку усиление французского военного присутствия в регионе сбалансировало расклад сил. Однако, как говорил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, пока в военном плане перевес все еще на стороне Турции.

В таких условиях Афины ожидают военной поддержки от Берлина, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу. Но Германия пока не собирается идти на подобный шаг, так как это может негативно отразиться на обстановке в регионе.

Пока ЕС не выработал общую позицию по ситуации в Восточном Средиземноморье. Как ожидается, главы МИД объединения обсудят этот вопрос 27 августа.

В рамках встречи будет обсуждаться вопрос о возможных санкциях против Турции за действия в регионе, но нельзя исключать, что Греции удастся протолкнуть и более радикальный ответ, в особенности при поддержке Франции.

Автор: Алексей Поплавский