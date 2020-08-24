Австрия впервые вышлет российского дипломата

11:35

Власти Австрии объявили российского дипломата «персоной нон грата». Об этом газета Kronen Zeitung. Российский дипломат, имя которого не называется, должен покинуть страну до 1 сентября 2020 года.

По информации СМИ, он подозревается в том, что в течение многих лет занимался промышленным шпионажем в одной из высокотехнологичных компаний. Отмечается, что в шпионаже сознался некий гражданин Австрии, назвавший российского дипломата своим куратором. Сам россиянин отказался давать какие-либо показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

Как пишет ТАСС, в посольстве РФ заявили о «возмущении» из-за «безосновательного решения Вены» о высылке российского дипломата.

«Безусловно, это крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения», — заявил также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, ответ России будет адекватным.