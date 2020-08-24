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Австрия впервые вышлет российского дипломата

11:35 24.08.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Власти Австрии объявили российского дипломата «персоной нон грата». Об этом газета Kronen Zeitung. Российский дипломат, имя которого не называется, должен покинуть страну до 1 сентября 2020 года.

По информации СМИ, он подозревается в том, что в течение многих лет занимался промышленным шпионажем в одной из высокотехнологичных компаний. Отмечается, что в шпионаже сознался некий гражданин Австрии, назвавший российского дипломата своим куратором. Сам россиянин отказался давать какие-либо показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

Как пишет ТАСС, в посольстве РФ заявили о «возмущении» из-за «безосновательного решения Вены» о высылке российского дипломата.

«Безусловно, это крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения», — заявил также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, ответ России будет адекватным.

Темы: Австрия, Посольства и консульства в мире
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Комментарии читателей
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24.08.2020, 15:45
Гость: ABCD

Давно пора высылать в ответ не одного дипломата запада а +1. Одного нашего высылают- двух их высылать, пятерых высылают- шестерых их выслать.
24.08.2020, 14:29
Гость: вадим иванович

сейчас захарова выступит с гневными пассажими а потом всё сойдёт на пшик в туалете как не раз бывало все уже привыкли слабо чего уж тут воровская и предательская модель аля 91 год володенька молчит наш великий ждун считает он самый хитрый но беларусь показала под лежачий камень вода не течёт аминь
24.08.2020, 13:54
Гость: Alx

Чего ещё можно было ожидать от родины Шикльгрубера? Только какого-нибудь свинства.
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