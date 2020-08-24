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Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

07:47 24.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Сирия полностью осталась без электричества в результате взрыва на газопроводе в пригороде Дамаска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел на отрезке газопровода между районами Аль-Дамир и Адра. В результате взрыва были выведены из строя три станции.

Как заявил министр энергетики Сирии Музаммед Зухейра Харбутли, это уже шестой взрыв подобного рода, не исключив того, что это мог быть террористический акт.

Министр отметил, что Минэнерго совместно с Министерством нефти и газа работают над ликвидацией последствий взрыва. Предполагается, что электроснабжение может быть восстановлено в стране в течение нескольких часов.

Темы: Сирия, Происшествия, Происшествия в мире, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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24.08.2020, 15:20
Гость: непонятная волна взрывов....

Да всё понятно! Дядя Сэм трясётся от злости, аж дым повалил из его чёрного прокопчённого задка при печатании долларов. Если "продажность" доллара падает, а "русские идут", то следует организовывать везде и всюду пакости, взрывы, терракты, сеять брехню.... Сунуться в третью мировую войну страшно, ибо можно получить по физиономии.
24.08.2020, 13:58
Гость: скажете еще

Какой теракт,ведь боевиков уже неоднократно победили.
24.08.2020, 12:38
Гость: gvozd

по всему миру идет какая то непонятная волна взрывов..
педосатанисты из демпатии и deep state пошли вабанк?
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