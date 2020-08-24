Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

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Сирия полностью осталась без электричества в результате взрыва на газопроводе в пригороде Дамаска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел на отрезке газопровода между районами Аль-Дамир и Адра. В результате взрыва были выведены из строя три станции.

Как заявил министр энергетики Сирии Музаммед Зухейра Харбутли, это уже шестой взрыв подобного рода, не исключив того, что это мог быть террористический акт.

Министр отметил, что Минэнерго совместно с Министерством нефти и газа работают над ликвидацией последствий взрыва. Предполагается, что электроснабжение может быть восстановлено в стране в течение нескольких часов.