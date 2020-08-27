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США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии

10:48 27.08.2020

США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы, пишет РИА Новости.

Как говорится в заявлени Совета нацбезопасности США, российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции на северо-востоке Сирии. Столкновение привело к травмам находившихся в машине американцев. 

Отмечается, что во избежании конфликта американский БТР покинул место происшествия.

В Вашингтоне заявили, что "такие небезопасные и непрофессиональные действия" идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов. В ведомстве добавили, что США не хотят эскалации, но имеют "неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий".

Ранее в Пентагоне сообщили, что глава генерального штаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор, его детали сохранили в тайне.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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27.08.2020, 17:40
Гость: Я

Как же я устал повторять людям - я не грустный, я трезвый.
27.08.2020, 17:20
Гость: Если судить по видео

Так похоже пиндосов не просто стукнули. Их по степу гоняли. Вот и вопрос. А что делают пиндосы в Сирии?
27.08.2020, 15:27
Гость: Андрюша

Таранили какой то автомобиль.И хвастают-вот герои.
Все комментарии (14)
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