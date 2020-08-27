10:48

США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы, пишет РИА Новости.

Как говорится в заявлени Совета нацбезопасности США, российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции на северо-востоке Сирии. Столкновение привело к травмам находившихся в машине американцев.

Отмечается, что во избежании конфликта американский БТР покинул место происшествия.

В Вашингтоне заявили, что "такие небезопасные и непрофессиональные действия" идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов. В ведомстве добавили, что США не хотят эскалации, но имеют "неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий".

Ранее в Пентагоне сообщили, что глава генерального штаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор, его детали сохранили в тайне.