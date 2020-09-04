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План Лукашенко по нефти назвали проблемой Белоруссии

13:21 4.09.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вести экспорт нефтепродуктов через российские порты, а не через Прибалтику. Это принесет экономике страны новые проблемы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Озвученный план действий стать ответом Белоруссии на санкции Литвы, Латвии и Эстонии, введенные против 30 должностных лиц, в том числе против самого Александра Лукашенко. Глава Минэнерго РФ Александр Новак на фоне визита российской делегации в Белоруссию заявил, что в Кремле начнут проработку такой возможности, но не указал какой-то конкретики.

Однако специалисты признают, что идея выглядит скорее политической, поскольку российские порты находятся дальше, а инфраструктура не подготовлена. Планы можно воплотить в жизнь только при условии, что Россия станет субсидировать доставку.

Как пояснил глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, перевалка тонны нефтепродуктов в Усть-Луге стоит 1,15 тысячи рублей, а в Клайпеде — 5,7 евро, другими словами в 2,3 раза дешевле. И это без учета роста транспортных расходов.

Отметим, что РЖД уже дает скидку в 50 процентов на поставку белорусских нефтепродуктов в российские порты. Однако предложение не пользуется большим спросом, потому что Прибалтика все равно выходит дешевле. 

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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04.09.2020, 14:34
Гость: nn

Михаил Бурмистров: перевалка тонны нефтепродуктов в Усть-Луге стоит 1,15 тысячи рублей, а в Клайпеде — 5,7 евро, другими словами в 2,3 раза дешевле. А он не объяснил почему это.
04.09.2020, 14:08
Гость: Валентин

Непонятно написано.
РБ, конечно, ведёт "экспорт" своей полесской нефти в Германию, вроде.
Но для этого есть дешёвый нефтепровод.
При чём здесь Литва?
А "импорт" дорогой и ненужной нефти через Клайпеду (Мёмель) из США и Азербайджана совершенно не нужен и разорителен для РБ, если восстанавливаются нормальные отношения с РФ.
04.09.2020, 13:58
Гость: хайлилайкли

Платить врагам даже меньшие деньги неразумно.
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